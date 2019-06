Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr 5435 Wohnungen neu gebaut worden. Das waren fast 300 mehr als im Jahr zuvor, aber 260 weniger als 2016 und auch etwas weniger als in den beiden Jahren davor. Dies geht aus einem Bericht des Statistischen Landesamtes in Schwerin vom Mittwoch hervor.

Am meisten wurde in Vorpommern-Rügen gebaut

Die meisten neuen Wohnungen entstanden im Küstenlandkreis Vorpommern-Rügen. Allein dort wurden 1068 Apartments fertig. In Rostock waren es 727 und im Landkreis Vorpommern-Greifswald 887. Die wenigsten neuen Wohnungen wurden in Schwerin (297) und im Landkreis Ludwigslust-Parchim (423) gebaut.

Einfamilienhäuser sind beliebt

Sehr beliebt sind Einfamilienhäuser: Im vergangenen Jahr sind im Nordosten 2137 Stück fertig geworden. Dies war der höchste Stand seit 2012. Die Baukosten lagen zuletzt im Schnitt bei 190 000 Euro. Die meisten Einfamilienhäuser entstanden 2018 in den Landkreisen Rostock (430), Vorpommern-Rügen (396) und Nordwestmecklenburg (349).

