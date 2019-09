Rostock

Die in Mecklenburg-Vorpommern angebotenen Speiseöle sind nach einer behördlichen Untersuchen ohne gravierende Mängel. Ein Neubrandenburger Labor hatte im Auftrag des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei 19 Spezialöle wie Kürbiskern-, Sesam-, Walnuss- und Erdnuss-, Lein-, Kokos- und Hanföle untersucht, wie das Landesamt am Mittwoch in Rostock mitteilte. Getestet wurden dabei Geschmack, Geruch, Aussehen, Qualität und Kennzeichnung. Fünf Öle hatten Bioqualität.

Nur zwei Proben beanstandet

Überprüft wurden auch die für das jeweilige Öl typischen Gehalte der einzelnen Fettsäuren und Triglyceride. Ebenso zählte dazu, ob die Angaben zu gesättigten, einfach oder mehrfach ungesättigten oder der Omega-3-Fettsäuren auf der Flasche mit dem Ölinhalt übereinstimmten. „Alles war in diesem Probendurchgang in Ordnung“, resümierte Dezernatsleiterin Susanne Zellermann. Beanstandet wurden lediglich zwei Ölproben aus dem Internet-Handel, bei denen die vorgeschriebene Nährwert-Kennzeichnung nicht vorhanden war. Außerdem warb ein Verkäufer mit Wirkungen der Öle auf die Gesundheit, was nicht erlaubt ist.

Von epd