Startschuss für den ersten landesweiten Digitalkongress: Am 6. und 7. November setzt die „NØRD“ ein Zeichen zur Digitalisierung in unserem Land. Bei insgesamt 14 Veranstaltungen in sechs Städten wird das Thema Digitalisierung im Mittelpunkt stehen, so Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in MV.