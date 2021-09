„Gutes Bier, schöne Frauen und irische Landschaft“: So sieht Sänger Rea Garvey Rostock

Rostock

Auf der Wiese vor dem abgesperrten Veranstaltungsbereich im Iga-Park haben sich am Sonntagabend zahlreiche Menschen versammelt. Sie lauschen der Musik und versuchen, einen Blick über den Zaun zu werfen. Auf der anderen Seite haben 600 Zuschauer Platz genommen. Doch pünktlich, als Rea Garvey und seine Band auf die Bühne kommen, springen sie auf, tanzen und feiern gemeinsam.

Mit seinem Hit „Is it love“ eröffnet er den Abend. Die Fans sind alle am Start, freuen sich auf die nächsten 90 Minuten. „Er ist einfach genial. Ich mag seine Musik“, sagt Marion Laaser, die mit ihren Töchtern Nadine und Mandy in den Iga-Park gekommen ist. „Einen Lieblingssong habe ich eigentlich nicht. Die gesamte Musik macht gute Laune“, meint auch Sigrid Weißenbacher. „Das ist das erste Mal, dass ich ihn live sehe. Aber ich kenne ihn aus dem TV“, sagt sie. Rea Garvey ist unter anderem als Coach der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ und aus der Sendung „The Masked Singer“ bekannt.

Rostocker sind immer gut drauf

Doch vor allem musikalisch macht der ehemalige Frontmann der 2010 aufgelösten Band Reamonn auf sich aufmerksam. Und so können die Fans auch bei Hits wie „The One“, „Kiss me“ und „Oh my love“ textsicher mitsingen.

Der 48-Jährige ist beeindruckt. Am Vortag in Lingen habe es ein bisschen gedauert, bis Stimmung aufkam. Nicht so in der Hansestadt. „Ihr seid sofort voll dabei und gut drauf“, lobt der Künstler. „Aber das ist ja auch selbstverständlich.“ Die Gründe, warum Rostocker gut drauf seien, würden auf der Hand liegen. „Ihr habt das Meer, die Frauen hier sind wunderschön – ich habe hier schon viele gesehen – und ihr habt tolles Bier“, zählt der Ire auf. Außerdem sei die Landschaft „ein bisschen so wie in Irland“.

Zweites Standbein bei der Erdbeer-Ernte?

Garvey betont immer wieder, wie sehr er MV mag – so sei er beispielsweise oft auf dem Darß. Auch zu Karls Erdbeerhof zieht es ihn oft. Er habe schon überlegt, sich als Erdbeerpflücker zu melden, wenn es mit der Musik nicht mehr läuft. „Immer eine Erdbeere für mich und eine für meinen Chef“, scherzt er.

Doch ans Aufhören denkt er nicht. Im Gegenteil. Garvey freut sich, endlich wieder vor Publikum zu spielen. Das sei seine Identität. Er präsentiert einen neuen Song, interagiert viel mit den Menschen, spricht seine Zuschauer direkt an.

Immer wieder wird es emotional an diesem Abend. So covert er den Song „Once“ aus dem gleichnamigen irischen Film. Die Rostocker leuchten passend zur Stimmung mit Feuerzeug oder den Lichtern ihrer Handy-Kameras.

Garvey verspricht: Er kommt wieder

Später spricht sich Garvey klar für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und gegen Diskriminierung jeglicher Art aus. Mit diesem Statement moderiert er den Reamonn-Hit „Supergirl“ an.

Dafür erhält er viel Applaus aus dem Publikum. „Ich liebe Rostock“, betont er. „Alle Konzerte der Tour waren super. Aber das hier ist mein Lieblingskonzert. Das hier ist magisch. Ich bin ein einfacher Mensch. Ich gehe immer ins selbe Restaurant und bestelle immer das gleiche Essen. Weil es mir schmeckt“, sagt er. „Und ich möchte jetzt am liebsten immer in Rostock spielen.“ Den Abend beschließt er mit den Worten: „We‘ll be back. Will you be back?“ (Wir kommen wieder. Kommt ihr wieder?)

Von Katharina Ahlers