Gutschein statt Geld zurück in der Corona-Krise: Wie Kunden in MV die jetzt einlösen können

Mit Beginn der Corona-Pandemie vor fast zwei Jahren wurden in MV zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Wer dafür schon Tickets gekauft hatte, wurde mit Gutscheinen vertröstet. Ab dem 1. Januar 2022 können diese Gutscheine nun eingelöst werden: Die Kunden erhalten auf Wunsch endlich ihr Geld zurück.

Die neue Leiterin der Verbraucherzentrale MV, Wiebke Cornelius, sagt im OZ-Gespräch, worauf dabei zu achten ist und welche Verbraucherthemen ihr derzeit sonst noch auf den Nägeln brennen.

Dem Geld hinterher laufen?

Die Gutscheine gab es ausschließlich für Tickets, die vor dem 8. März 2020 gekauft worden waren. Der Zeitpunkt der Veranstaltung spielte dabei keine Rolle. Cornelius ist schon gespannt, wie bereitwillig die Veranstalter nun das Geld rausrücken werden. „Die Frage ist, ob sie schnell reagieren oder ob die Kunden ihrem Geld hinterherlaufen müssen.“ Die Verbraucherzentralen bieten dazu im Internet einen Musterbrief an.

Alternativ können die Verbraucher auch die Gutscheine behalten und hoffen, dass das Konzert oder Festival doch noch stattfindet – oder sie für andere Angebote des Veranstalters nutzen. „Rückzahlungsansprüche aus abgesagten Veranstaltungen verjähren innerhalb von drei Jahren. Bei Veranstaltungen, die 2020 wegen Corona abgesagt wurden, können die Ansprüche also bis zum 31. Dezember 2023 geltend gemacht werden“, heißt es von den Verbraucherzentralen.

Verträge von Fitnessstudios

Interessant ist diese Regelung auch für Kunden von Fitnessstudios, erklärt Cornelius. Diese waren während des Lockdowns lange geschlossen. Viele Studios wollen ihre Kunden dazu bewegen, die ausgefallene Zeit an ihren bestehenden Vertrag anzuhängen.

„Wir sind der Meinung, dass ein auf zwei Jahre festgelegter Vertrag nicht einfach verlängert werden kann. Der Kunde würde dann das Insolvenzrisiko tragen.“ Sprich: Falls das Studio wegen der anhaltenden Corona-Beschränkungen dichtmacht, ist auch der Vertrag nichts mehr wert.

Strompreise belasten die Armen

Ein anderes Thema, das im kommenden Jahr eine immer wichtigere Rolle spielen könnte, sieht Cornelius in den steigenden Gas- und Strompreisen. „Auch die sozial Schwächsten müssen diese Erhöhungen zahlen. Es stellt sich immer mehr die Frage, wie das aufgefangen werden kann.“

Die Verbraucherzentrale berät zwar Hilfesuchende, wie sie Strom sparen können und empfiehlt, regelmäßig zu überprüfen, ob es günstigere Anbieter gibt. „Sonst gibt es aber wenig Möglichkeiten“, so Cornelius. Mieter könnten unter anderem mit ihrem Vermieter über eine bessere Dämmung der Wohnung oder des ganzen Hauses sprechen, um wenigstens Heizkosten zu sparen.

Hohe Zuzahlung in Heimen

Viele Verbraucher würden sich auch wegen der stetig steigenden Eigenanteile in Pflegeheimen melden. „Die Zuzahlung ist für viele Senioren in MV schon jetzt höher als ihre Rente“, sagt Cornelius. „Eventuell noch vorhandenes Vermögen ist da schnell aufgebraucht.“

Immerhin müssten inzwischen die Kinder die Kosten nur noch bei hohen eigenem Einkommen übernehmen. „Die Entlastung der Kinder war ein richtiger Schritt. Aber damit wurde das Problem nur auf die Kommunen verlagert.“

Telefonverträge prüfen

Es gebe aber auch positive Entwicklungen für die Verbraucher, meint Cornelius. So trete im Laufe des ersten Halbjahres nach und nach die Schuldrechtsreform in Kraft. Sie beinhaltet unter anderem, dass Verträge mit Telefonanbietern sich nicht mehr automatisch um ein ganzes Jahr verlängern, wenn man sie nach den ersten zwei Jahren nicht kündigt. „Künftig kann man monatlich kündigen“, so die Expertin.

Das Problem sei, dass viele Kunden davon bislang nichts wüssten. Sie fordert daher mehr Aufklärung von staatlicher Seite: „Über seine Rechte muss man auch Bescheid wissen.“ Denn die Anbieter seien sehr findig, wenn es darum geht, die Kunden mit Tricks und Kniffen bei der Stange zu halten, warnt sie. „Ich kann mir vorstellen, dass sie versuchen werden, Wege zu finden, die Kunden mit langfristigen Verträgen zu binden.“

Von Axel Büssem