Gutshaus-Initiative gewinnt ADAC-Tourismuspreis MV

Die Gutshaus-Initiative Mittsommer-Remise hat den ADAC-Tourismuspreis 2020 für MV gewonnen. Die Organisatoren haben sich zum Ziel gesetzt, die Guts- und Herrenhäuser in MV zu vernetzen und so zu ihrem Erhalt beizutragen. An einem Wochenende öffnen die teilnehmenden Häuser ihre Tore für Besucher. In diesem Jahr ist die Veranstaltung am 20. Juni in Mecklenburg und am 21. Juni in Vorpommern geplant.

Der Preis ist mit einem Marketingbudget in Höhe von 15 000 Euro dotiert. Insgesamt waren 15 Projekte für den Tourismuspreis eingereicht, von denen fünf in die engere Auswahl kamen.

Regionale Produkte und Blogger-Camp

Den zweiten Preis und damit ein Budget von 10 000 Euro gewann ein Blogger-Camp auf der Insel Usedom im April/Mai 2019. Damals hatten 30 Blogger ihre individuellen Erlebnisse auf der Insel in Berichten auf sozialen Medien verbreitet, um so Usedom der jüngeren Generation schmackhaft zu machen.

Auf dem dritten Platz landete die regionale Vermarktungsplattform Meck Schweizer. Sie vertreibt Produkte aus der Mecklenburgischen Schweiz und dem Umland. Beliefert werden vor allem Hotels und Restaurants, in denen Urlauber die regionalen Spezialitäten kennenlernen können. Dafür gab es 5000 Euro für Marketingzwecke.

