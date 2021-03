Rensow

Sie hat Lady Di beraten, Vivienne Westwood getroffen und die Beckhams – Victoria und David. Die Frauen der Londoner Fußballstars von Chelsea bis Fulham waren ihre Kundinnen ebenso wie Celebrities. Christina Ahlefeldt-Laurvig (43) war Frisurenmodell bei Vidal Sassoon, Personal Styleberaterin bei Harrods und Nichols in London und bei Escada in Kopenhagen. Die Prinzessin hat sie in bester Erinnerung – keine Starallüren, kein Gehabe. „Lady Di war ein scheues, gejagtes Reh“, sagt sie.

Er ist um die Welt gejettet. Knut Splett-Henning (50) war Außenhandelsberater für die deutschen Industrie- und Auslandshandelskammern. Er beriet die Politik in Wirtschaftsfragen und die Wirtschaft in politischen Fragen. Weltweit. Französisch, Englisch und Dänisch sind für ihn keine Fremdsprachen. Spanisch und Schwedisch gehen so. Sein Norwegisch holpere mittlerweile etwas. Wenn er redet, verfällt er immer mal wieder ins Dänische.

Die barocke Anlage von Gutshaus Rensow bei Prebberede ist mehr als 400 Jahre alt. Von 1990 bis 2002 stand das Anwesen leer und verfiel zusehends. Im Jahr 2002 hat das Ehepaar Christina Ahlefeldt-Laurvig und Knut Splett-Henning sich des Guthauses angenommen und seitdem ein barockes Schmuckkästchen mit sehr vielen Geheimnissen geschaffen.

Sie lebten in London, Dubai, Austin, Paris, Kopenhagen, Straßburg, Hamburg. 2003 haben sie sich getroffen. Auf einer Party in Kopenhagen. Jetzt leben die Dänin und der gebürtige Vorort-Hamburger aus Pinneberg in einem Dorf in der Gemeinde Prebberede bei Teterow (Landkreis Rostock). Die Dänische Dogge Triglaff (8) streunt herum, ebenso wie Katzen, Hühner, Pfauen. Sie leben davon, dass sie Ferienwohnungen vermieten und Gutshäuser kaufen, retten, vermieten oder weiterverkaufen.

Soll das so? Genauso soll das – sagen beide. Landluft statt Jetset. Entschleunigung statt Hamsterrad. Ein barockes Gutshaus in der Pampa statt überteuertes Loft im Szeneviertel. Steine schleppen statt Endlosmeetings.

Knut Splett-Henning mit Triglaff, der Dänischen Dogge, in der Küche des Gutshauses Rensow. Quelle: Danny Gohlke

1990 ist Knut Splett-Henning für die Junge Union mit einem alten Mercedes Lieferwagen 309 D durch Vorpommern, das Land seiner Vorfahren, getingelt. Plakate kleben im Wahlkampf. Da wurde er auf die Vielzahl zerfallener Gutshäuser, um die sich ein ebenso zerfallender Dorfkern knubbelte, aufmerksam. Er mochte das.

2002 kauft er das Gutshaus Rensow bei Teterow. 2003 trifft er Christina in Kopenhagen. Der Liebe folgt die Tour ins Mecklenburgische. Und er teilt ihr mit: „Mich gibt’s nur mit dieser Hütte.“

Christina: „Ich war begeistert. Besonders von den Mäusen im Haus. Aber ich wollte nie auf dem Lande wohnen. Für uns war das als urbane Pflanzen unser Urlaubshaus – Rückzugsort. Wir haben in der Freizeit in Rensow gewerkelt und in Kopenhagen gearbeitet.“

Arbeitseinsätze mit Freunden samt Gelage im Gutshaus

Von 2003 an verbringt das Paar fast jedes Wochenende in Rensow, entrümpelt, schleppt Steine, Müllberge, leere Schnapspullen der „Vormieter“ aus dem Haus, rodet Brombeerbüsche. Und schleppt ganze Scharen von Freunden ins Mecklenburgische zum Arbeitseinsatz plus Party im Gutshaus.

2004 finden sie bei einem Spaziergang nach einem Gelage das Wappen des Gutshauses im Park. Und die einem dänischen Adelsgeschlecht entstammende Christina entdeckt darin genealogische Anzeichen ihrer Ahnen. Benedikte, eine Schwester ihres Urgroßvaters Bendix von Ahlefeldt, hatte 1719 nach Rensow geheiratet. Kreise schließen sich.

2006 heiratet das Paar. 2010 der Umzug nach Rensow. Denn die Familienstatik hatte sich geändert. Tochter Vilhelmine (12) kommt 2008 zur Welt – der Spagat zwischen Meckelbörg und Kopenhagen haut nicht mehr hin. Rensow – die mecklenburgische Pampa, das 400 Jahre alte Gutshaus – wird Lebensmittelpunkt. Die Söhne Bendix (10) und Balthasar (8) werden geboren. Neue Einnahmequellen müssen her. Seit 2010 vermietet das Paar Ferienwohnungen.

„Wenn wir die Preise erhöhen, werden die Gäste anstrengender“

Knut Splett-Henning sagt: „2015 haben wir den nächsten Schritt erreicht mit einem neuen Dach. Da wurde es seriös.“ Urlauber oder Wochenendgäste wohnen inmitten der Familie, die sich unter dem Dach einen Rückzugsort eingerichtet hat. 33 Betten stehen bereit. Barocker Charme zwischen Zinntellern, Hirschgeweihen, toten Füchsen, tiefen Sofas, Ledersesseln, schweren Eichentischen. Christina Ahlefeldt-Laurvig sagt: „Ich finde die Gäste, die wir haben, prima. Wenn wir die Preise erhöhen, werden die Gäste anstrengender.“

Wer nach Rensow reise, sollte sich lieber nicht über Spinnweben an der Wand beschweren. Hier gebe es Gutshausfeeling pur – ohne Wellness-Gedödel. Splett-Henning erklärt: „Wir sind die Grußauguste. Wer hier bucht, kriegt uns dazu. Du gehst ja auch nicht in den Zoo, ohne dir die Gorillas anzusehen. Wir sind die Affen.“

Gutshaus Rensow Der erste gesicherte Eintrag einer Befestigungsanlage in Rensow datiert auf 800 nach Christus. Bis 1445 ist das Gut im Besitz einer Familie Brützekow. Das heutige Gutshaus hat Friedrich von Lowtzow, dessen Vorfahr Elner von Lowtzow das Gut gekauft hatte, von 1665 bis ca. 1690 erbaut. Eintragungen von Familienangehörigen der Lowtzows finden sich bis 1899 im Einschreibebuch des Dobbertiner Klosters. 1777 erhielt der dänische Ast der Familie die dänische Adelsnaturalisation. Das Geschlecht derer von Lowtzows bleibt bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Besitz von Rensow. 1945 wird die Familie enteignet. In DDR-Zeiten wird das Gutshaus als Unterkunft für Landarbeiter genutzt. Auch die LPG-Kantine ist dort untergebracht. 1990 geht das Gutshaus in den Besitz der Gemeinde Prebberede über. Es steht mehr oder weniger leer, bis Knut Splett-Henning und Christina Ahlefeldt-Laurvig sich ab 2003 des Gutshauses annehmen.

Das Gutshaus kann man mieten für Geburtstage, Junggesellenabschiede, Feiern aller Art oder ein Wochenende unter Freunden mit ’ner Rehkeule und Whiskey vor dem Kamin. Nur Hochzeiten gibt’s nicht. Splett-Henning sagt: „Das Leben ist zu kurz für Hochzeiten. Immer Drama, irgendjemand ist immer unglücklich – die Schwiegermutter, die pummelige Schwester, die keinen abgekriegt hat und nachts besoffen aus Frust alles vollkotzt.“ Oder die Braut, weil sie für diesen besonderen Tag Ansprüche hat, die niemand erfüllen kann. Deswegen nennt er Bräute nicht Bräute, sondern „Bridezillas“ – voll nervige Monster ganz in Weiß.

Christina Ahlefeldt-Laurvig und Knut Splett-Henning mit Katze auf der Terrasse ihres Gutshauses Rensow. Quelle: Danny Gohlke

Welche Power in diesem holsteinisch-dänischen Paar steckt, zeigt sich daran, dass sie nach der Plackerei weitere Gutshäuser gekauft haben – in Dahlen bei Neubrandenburg, Sommerfeld bei Stralsund, Kowalz bei Tessin, Dölitz und Behren-Lübchin bei Gnoien. Splett-Henning sagt: „Alles potthässliche Kästen, an denen keiner mehr Interesse hatte.“

Die Häuser wurden gesichert, zum Teil restauriert, vermietet oder an neue Käufer weitergegeben. So hat sich eine Gutshausretter-Community im Herzen Mecklenburgs entwickelt, so Splett-Henning: „Unser Ansatz ist es, dass es urbane, kreative Menschen gibt, die an Ruhe und schönen Orten auf dem Lande interessiert sind. Typen, die Abschreibungsobjekte suchen, bringen uns und der Gemeinde nix.“

„Ist doch toll, wenn noch ein paar Verrückte wie wir herkommen“

Da gibt es in einem Nebengebäude des Gutshauses das Paar aus Frankfurt, das einen Verlag für Papeterieprodukte betreibt. Den Bildhauer, der von Berlin die Schnauze voll hatte und nun im Gutshaus Behren-Lübchin lebt und lieber einen Teich mit Seerosen anlegt, als eine Tür einzubauen, die man abschließen kann. Das Herrenpaar aus Potsdam, das in Dölitz architektonisch arbeitet und sich um die drei Pflegekinder und den irischen Wolfshund kümmert. Die junge Familie in Kowalz bei Tessin, die als Foodblogger ihr gesundes Essen fotografiert.

Der Gutsherr, der ein wenig an Grönemeyer erinnert, ruft in seiner energetischen Art: „Wir bevölkern den Landstrich mit verrückten urbanen jungen Leuten, die hier irgendwas Kreatives machen. Ist doch toll, wenn noch ein paar Verrückte wie wir herkommen.“

Von Michael Meyer