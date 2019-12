Rockow

Ein ehemaliges Gutshaus in Rockow im Landkreis Mecklenburgischen Seenplatte ist in der Nacht auf Sonntag durch ein Feuer zerstört worden. Gegen 1.30 Uhr kam der Alarm für die Einsatzkräfte – bei deren Eintreffen habe das Gebäude bereits in voller Ausdehnung gebrannt, sagte ein Sprecher am Sonntagmorgen.

Das große Haus mit fünf Wohnungen, von denen nur eine bewohnt gewesen sei, sei ausgebrannt und drohe einzustürzen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Der Schaden belaufe sich auf geschätzt 600.000 Euro.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Ein 60 Jahre alter Mann und seine 56-Jährige Ehefrau konnten sich unverletzt ins Freie retten. Zur Vorsicht wurden auch fünf Menschen aus benachbarten Wohnungen in Sicherheit gebracht. Diese konnten aber später wieder zurückkehren. Das Ehepaar dagegen wurde vorübergehend in einer Ersatzwohnung im Ort untergebracht.

Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine genaue Untersuchung des Brandortes ist jedoch erst nach Abschluss der Löscharbeiten möglich. Diese dauerten bis in den Morgen an.

Zur Brandbekämpfung wurden 70 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Kraase, Waren, Möllenhagen, Lehsten, Penzlin und Marihn eingesetzt. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort.

Von RND/dpa/kha