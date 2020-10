Rostock

Die schwedische Modehaus-Kette Hennes & Mauritz ( H&M) will im kommenden Jahr 250 Filialen schließen. Das gab das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seiner Zahlen für das gelaufene dritte Geschäftsquartal bekannt.

Insgesamt betreibt die H&M-Gruppe über 5000 Filialen weltweit, fünf davon in MV – genauer gesagt in Rostock, Schwerin, Wismar, Stralsund und Greifswald. Ob eine von ihnen von der Schließung betroffen ist, will das Unternehmen auf OZ-Anfrage noch nicht sagen. „Wir können leider keine spezifischen Angaben zum deutschen Markt machen. Dafür ist es noch zu früh“, sagt eine Sprecherin von H&M. Nur so viel: Schließungen seien Teil der kontinuierlichen Optimierung der Laden-Standorte.

Die Umsätze des schwedischen Modehändlers gingen seit der Corona-Pandemie erheblich zurück. Anfang Juli, zu Beginn des dritten Quartals, waren noch circa 900 Filialen geschlossen. Insgesamt konnte H&M in den vergangenen drei Monaten rund 50,9 Milliarden (rund 4,82 Milliarden Euro) Umsatz verzeichnen. Gerechnet in den jeweiligen Landeswährungen war das ein Rückgang von 16 Prozent.

Ende September hingegen hatten immer noch mehr als 200 Geschäfte geschlossen, der Rückgang der Erlöse belief sich nunmehr auf fünf Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Aktuell sind 166 der weltweit 5000 H&M-Filialen weiterhin dicht.

Von Maria Baumgärtel