Schwerin

Die Welt ist digital ein Dorf: Eine global angelegte Hackerattacke betrifft auch E-Mail-Systeme von Behörden und Firmen in MV. Dutzende Betroffene sind bereits bekannt, vermutlich werden es viele mehr. Und was macht das für Digitalisierung zuständige Ministerium? Das Ausmaß herunterspielen und Informationen über konkrete Ziele der Attacken zurückhalten. Ein Unding!

Zumal: Rechnungshof und Datenschützer haben schon früher auf mögliche Sicherheitslücken bei der Nutzung von Produkten des jetzt betroffenen Anbieters hingewiesen. Das Ministerium wies dies zurück. Nun wissen wir, wer recht hatte. Den Schaden haben jetzt viele Bürger im Land.

Man stelle sich vor, Kriminelle knacken die Schutzmechanismen zum E-Mail-Programm einer Verwaltung, erhalten so Zugang zu weiteren Systemen. Was könnte da verloren gehen? Gesundheits- oder Kontodaten vieler Bürger. Telefonnummern, Adressbücher; ganz sicher Informationen, die niemand gern in den Händen Fremder sieht. Eine Behörde muss solche Daten von Bürgern sicher verwahren. Das ist jetzt in vielen Fällen wohl Makulatur.

Von Frank Pubantz