Rostock/Schwerin/Wismar

Deutschlands größte Kreuzfahrtreederei Aida Cruises, die Stadtwerke Wismar, die Landeshauptstadt Schwerin, der gesamte Landkreis Ludwigslust-Parchim und das Biotechnologie-Unternehmen Miltenyi Biotec in Teterow (Landkreis Rostock): Sie alle haben etwas gemeinsam. Erst kürzlich sind sie Opfer von gezielten Cyberattacken geworden.

Mittels einer sogenannten „Ransomware“ haben Hacker die IT-Systeme der betroffenen Unternehmen und Behörden lahmgelegt. Das Schadprogramm verhindert, dass die eigentlichen Nutzer eines Systems auf ihre Daten zugreifen können. In den meisten Fällen kam es anschließend zu einem Erpressungsversuch. Die Angreifer verlangten Geld, um die verschlüsselten Dateien wieder freizugeben.

Kostspielige Schäden

Auch im Fall von Miltenyi Biotec, dem Weltmarkführer im Bereich der Zellforschung und -therapie, soll es ein solches Schreiben gegeben haben, wie Insider gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG berichteten. Das Unternehmen habe auf die Forderung allerdings nicht reagiert und stattdessen die Behörden eingeschaltet.

Wenngleich das Unternehmen keine Zahlung an die Täter geleistet haben soll, der Schaden, der durch die Attacke entstanden ist, dürfte riesig sein. Mehrere Monate lang hatte das Unternehmen mit den Folgen des Angriffs zu kämpfen. So sei es innerhalb der ersten beiden Wochen nach Entdeckung der Schadsoftware in Einzelfällen unter anderem zu einer Beeinträchtigung der Auftragsabwicklung gekommen. Betroffen war nicht nur der Standort in Teterow, sondern auch der Hauptsitz der Firma in Bergisch Gladbach.

„Zwar konnten wir unsere zentralen Komponenten schnell wieder zum Laufen bringen, doch bis wirklich alle Systeme wieder komplett einsatzbereit waren, hat es etwas gedauert“, verrät Unternehmenssprecher Holger Bülow. Seit Juni 2021 seien die Wiederherstellungsarbeiten nun aber beendet und alles voll funktionsfähig. Um es Hackern künftig schwerer zu machen, habe Miltenyi hinsichtlich seiner IT-Sicherheit deutlich aufgerüstet. „Das war notwendig, um zukunftsfähig zu bleiben. Schließlich sehen wir, dass die Täter immer professioneller organisiert sind und raffinierter vorgehen.“

Wochenlanger Notbetrieb

Das musste auch die Reederei Aida feststellen. Im Dezember 2020 hatten es Hacker geschafft den Betrieb des Rostocker Unternehmens für mehrere Wochen zu stören. Selbst die Bezahlsysteme an Bord der Kreuzfahrtschiffe waren betroffen, es mussten mehrere Touren absagen. Heute sei davon nichts mehr zu spüren, wie Hansjörg Kunze von Aida Cruises bestätigt. „Wir konnten bereits nach kurzer Zeit unsere IT-Einschränkungen überwinden und den gewohnten Service für Kunden und Reisebüros sicherstellen“, sagt er. „Natürlich haben unsere Fachleute einen konstant starken Fokus auf die Sicherheit der verwendeten Daten und Systeme an Land und an Bord der Schiffe.“

Anders sieht die Situation derzeit noch bei den Stadtwerken Wismar aus. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden Ende September 2021 sämtliche IT-Systeme von unbekannten Angreifern verschlüsselt. „Daraufhin haben wir unverzüglich alle Netzwerkverbindungen nach Außen und zu unseren technischen Anlagen getrennt“, so der Geschäftsführer Andreas Grzesko. Noch immer halte die Schadsoftware die Stadtwerke auf Trab. Derzeit laufe alles über einen stabilen Notbetrieb. Man hoffe jedoch noch im Januar wieder in den Normalbetrieb wechseln zu können.

„Im Moment sind wir dabei, alle Prozesse, die miteinander kommunizieren, zu verzahnen wie auch die Systeme, die einander bedingen. Jeder einzelne Prozess, der wieder neu an den Start geht, wird getestet“, heißt es dazu. Aufgrund einer Risikovorsorge seien die Versorgungssicherheit in allen Sparten jedoch nie gefährdet gewesen.

Zahl der gemeldeten Fälle nimmt zu

Dass die betroffenen Unternehmen auch Wochen und sogar Monate nach einer solchen Cyber-Attacke mit den Folgen zu kämpfen haben, sei nichts ungewöhnliches, wie Rostocks Oberstaatsanwalt Harald Nowack mitteilt. Zudem sei festzustellen, dass nicht mehr nur große Firmen, sondern auch Landes- und Kommunalbehörden in Mecklenburg-Vorpommern von Cyber-Angriffen betroffen sind. Darunter unter anderem im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Schwerin, Greifswald und Stralsund. „Wir merken deutlich, dass sich die Zahl der Angriffe, die uns gemeldet wurden in den letzten Jahren erhöht hat“, meint Nowack.

Die Ermittlungen in all diesen Fällen würden noch andauern. Wie die Chancen auf Erfolg stehen, das könne pauschal nicht gesagt werden. Die Hacker seien oftmals sehr gut aufgestellt und weltweit organisiert, sodass eine enge Zusammenarbeit der Behörden über die Landesgrenzen hinaus erforderlich ist. Eine Herausforderung für die Ermittler. Aber: „Die Täter machen auch Fehler“, sagt Nowack. Und diese gilt es zu finden. „Das ist die große Kunst dabei.“

Von Susanne Gidzinski