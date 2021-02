Rostock

Ein 60 Jahre alter Mann aus Anklam sitzt seit knapp viereinhalb Jahren im Gefängnis, weil er sich weigert, eine elektronische Fußfessel zu tragen. Der gelernte Bootsbauer Hubert A. (Name geändert) wirft der Justiz Freiheitsberaubung vor. Das Landgericht Rostock verweist auf rechtskräftige Urteile.

Erst vor wenigen Tagen sorgte die elektronische Fußfessel für bundesweite Aufmerksamkeit. Zwei ehemalige Strafgefangene aus MV verloren mit ihren Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie wollten sich gegen die Auflage wehren, nach ihrer Entlassung aus der Haft für mehrere Jahre eine Fußfessel tragen zu müssen.

Verurteilt wegen versuchten Mordes

Die beiden wurden wegen schwerster Verbrechen verurteilt. Einer ertränkte 1990 in Neubrandenburg eine Frau in einem See, nachdem er sie vergewaltigt hatte. Der andere hatte mehrere Frauen vergewaltigt, unter anderem eine 15-Jährige. Der Richter schätzte die Männer als weiter gefährlich ein und ordnete die Überwachung durch die Fessel mit GPS-Signal an. Das höchste deutsche Gericht erklärte das jetzt für rechtens.

Straftäter Hubert A. spielt in einer anderen Liga. Er verbüßte bis 2016 eine sechseinhalbjährige Haftstrafe wegen versuchten Mordes und versuchter Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Im Februar 2010 soll er versucht haben, sein ehemaliges Wohnhaus in Anklam mittels einer manipulierten Gasleitung in die Luft zu sprengen. Er bestreitet das bis heute.

Fünf Urteile wegen der Fußfessel

Als er Ende 2016 die Haft verbüßt hatte, kam er nur unter der Auflage frei, ständig die Fußfessel tragen zu müssen. Das könne er nicht, sagt A. und verweist auf ein medizinisches Attest, laut dem die Fessel seine Gesundheit gefährde. Grund dafür sei eine Durchblutungsstörung. Nach Angaben des Landgerichts Rostock ergab ein medizinisches Gutachten, dass eine solche Gefahr nicht vorliege.

Seitdem wiederholt sich alle paar Monate das gleiche Spiel: A. wird entlassen, nimmt sich die Fußfessel ab, und kommt wieder in Haft. Fünf Urteile wegen des Verstoßes gegen Sicherungsauflagen liegen inzwischen gegen ihn vor. Die entscheidende Frage lautet: Stellt der 60-Jährige eine Gefahr für die Allgemeinheit dar, wenn er unbeaufsichtigt freikäme? Die Fußfessel wird nur sehr selten und in sehr schweren Fällen eingesetzt. In MV müssen sie zurzeit neun entlassene Straftäter tragen, bundesweit waren es Ende 2020 insgesamt 135 Personen.

Drohung oder Missverständnis?

Das Rostocker Landgericht begründet die langen und umfangreichen Maßnahme bei A. mit einer vermeintlichen Morddrohung. In einem Gespräch habe der Häftling angekündigt, einen Beamten „umlegen“ zu wollen, erklärt eine Sprecherin des Gerichts. Der 60-Jährige selbst stellt den Vorfall von 2015 anders dar: Er habe in dem fraglichen Gespräch gesagt, „wenn man hier Gerechtigkeit will, muss man jemanden umlegen“. Das sei als zynische Bemerkung über die Haftbedingungen gemeint gewesen, nicht als konkrete Drohung. Er sei bewusst missverstanden worden, sagt er. Beweisen lässt sich das nicht.

Laut Schweriner Justizministerium bestehe bei A. „eine erhebliche Gefahr für die Begehung weiterer schwerster Straftaten“. Die Nachfrage, ob die Bedrohung eines Beamten der einzige Grund für die Fußfessel ist, beantwortet das zuständige Landgericht nicht.

Klagewütiger Häftling

Hubert A., der zeitweise auch in Bützow einsaß, gilt als „schwieriger Häftling“, wie in einem Urteil von 2016 nachzulesen ist. Bei Gerichten und Justizbehörden ist er bestens bekannt. Nicht aufgrund von Gewalt, sondern wegen seiner Klagewut. In der Haft eignete er sich juristisches Wissen an und startete eine regelrechte Prozesswelle gegen Justizvollzugsanstalten, Richter und Ministerien, die seitdem nicht verebbt ist. Allein am Bundesverfassungsgericht reichte er 20 Klagen ein.

Manche führten zum Erfolg: 2012 entschied das Karlsruher Gericht in seinem Sinne. Der Nichtraucher war in Stralsunder U-Haft mit zwei Rauchern in eine Zelle gesperrt worden. Das widerspreche seinem Recht auf körperliche Unversehrtheit, so die Richter. Medien in ganz Deutschland berichteten über das Urteil. Drei Jahre später erstritt sich A. vor dem Landgericht Schwerin 500 Euro Schadensersatz für die Tage in der Raucherzelle. 2016 urteilte das Landgericht Rostock, dass eine neunmonatige Isolationshaft, in der er sich 2015 in Bützow befand, rechtswidrig war.

Mit den Jahren wirkt A. zunehmend verbitterter, mehrere Richter bezeichnet er in seinen Schriftsätzen mittlerweile durchgängig nur noch als „Berufsverbrecher“. In Justizkreisen sagen manche, A. wolle doch gar nicht mehr in die Freiheit, weil das Klagen und Prozessieren sein Lebensinhalt geworden seien. Bei einem Besuch in der JVA Waldeck widerspricht A. vehement: „Ich will wieder nach draußen und in der Ostsee schwimmen.“

Von Gerald Kleine Wördemann