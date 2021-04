Stralsund

„Einkaufen nur mit Test? Viele Kunden haben mich schon angerufen und gesagt: Dann kommen wir nicht. Diesen Stress tun wir uns nicht an.“ Seit Dienstag, 6. April, gilt die neue Testpflicht zum Einkauf oder für körpernahe Dienstleister auch in MV. Gabriele Hirche vom Modegeschäft „No.1“ in der Stralsunder Innenstadt sieht in den neuen Regelungen viele Probleme.

„Grundsätzlich vertrete ich den Sicherheitsgedanken, aber da gibt es so viele ungeklärte Fragen. Muss ich mich als Verkäuferin auch testen lassen? Und verbiete ich einer 70jährigen Dame den Eintritt zum Geschäft, weil sie den Selbsttest zwar vor meinen Augen machen soll, aber dafür eigentlich gar nicht in den Laden darf, ohne negatives Testergebnis?“

Testpflicht hält die Kundschaft fern

Zusätzlich zur bereits bestehenden Terminpflicht sieht Gabriele Hirche mit der nun verschärften Regelung eine noch größere Hürde für die Einzelhändler, Friseure und Kosmetikstudios. Die „Guck-Kundschaft“, wie sie sie nennt, die sich vielleicht noch einen Termin macht, und dann die Daten per Luca-App oder handschriftlich hinterlässt, die fällt weg.

Extra zum Testzentrum geht niemand zusätzlich, davon ist sie überzeugt. Außerdem gibt es zwar in den etwa 230 in MV zugelassenen Testzentren einen Test pro Bürger pro Woche umsonst, aber danach? Schon der zweite Einkauf in der Woche wird so ein teures Vergnügen, circa 5 Euro kostet ein Selbsttest im Handel. Einmal Socken für EUR 2,99 und dann noch den Fünfer drauf? Das überlegt sich der Kunde zweimal.

Kritik an Regelung wird lauter

Einzelfall oder Fehler im System? Nach nur wenigen Tagen mehren sich die kritischen Stimmen, viele betroffene Geschäfte und Dienstleister sehen keine Hilfe in der Maßnahme, sondern im Gegenteil, eine weitere Hürde und Belastung. Sind die Regelungen nur ein Weg, unter dem Deckmantel der Öffnungsoption, weitere Beihilfen für die Betroffenen einzusparen?

Das gilt jetzt fürs Einkaufen in MV In Geschäftendes Einzelhandels, bei Dienstleistern wie Friseuren oder Kosmetikstudios und auch in Museen oder Zoos (bis auf die Außenbereiche) gilt seit Dienstag nach Ostern – zusätzlich zu bereits bestehenden Regelungen – eine Testpflicht für den Eintritt. Erlaubt sind Selbst- oder Schnelltests zu verschiedenen Bedingungen. Ein Schnelltest darf nur maximal 24 Stunden alt sein und muss in einem der rund 200 zugelassenen Testzentren oder teilnehmenden Apotheken durchgeführt werden. Ein entsprechendes Attestüber den Negativ-Bescheid ist dann Eintrittskarte für den Besuch der Geschäfte und Einrichtungen. Ein Selbsttest wiederum muss vor Ort im jeweiligen Geschäft vor den Augen des Dienstleisters durchgeführt werden, hier gibt es keinen offiziellen Bescheid nach Durchführung, der Kunde muss theoretisch in jedem Laden einen neuen Test machen. Pro Wochekann jeder Bürger MV’s einen kostenlosen Selbsttest in Anspruch nehmen. Maskenpflicht mit FFP-2-Masken, Abstandsregelungen, vorherige Anmeldung (Termin) und das Hinterlassen der persönlichen Daten sind weiterhin in Kraft. Nicht betroffen von Test- und Terminpflicht sind Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Baumärkte, Blumenläden, Tankstellen, Wochenmärkte, Blumengeschäfte und Buchläden.

Testpflicht als Strategie der Stunde

Dazu heißt es aus dem Wirtschaftsministerium MV: „Selbstverständlich werden die Rückmeldungen ernst genommen.“, so Wiebke Wolf, stellvertretende Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. „Derzeit sind aufgrund der Pandemie-Lage Öffnungen des Einzelhandels nur mit einem Testkonzept umsetzbar.“

Zur Begründung zitiert sie einen Ausschnitt aus der Erklärung des vergangenen MV-Gipfels vom 27. März: „Bereits vorgenommene Öffnungsschritte sollen möglichst nicht wieder rückgängig gemacht werden. Dazu ist es erforderlich, diese Angebote und Leistungen auf andere Weise abzusichern. Daher wird die Vorlage eines negativen Schnell- oder Selbsttests künftig vermehrt zur Voraussetzung, um Leistungen und Angebote in Anspruch nehmen zu können.“

Rostocker Einzelhandel testet ab Sonnabend

In Rostock gilt aufgrund noch geringerer Inzidenzen als im restlichen MV, die Testpflicht im Einzelhandel erst ab kommenden Sonnabend, 10. April. Nur Rostocker dürfen derzeit in die Geschäfte, die Laufkundschaft fällt aufgrund der Terminpflicht weg, die zahlreichen Hygieneregeln und Pflicht zur Datenaufnahme halten schon viele Kunden vom Einkauf vor Ort ab. Anke Bahr vom Modegeschäft [gross_art_ich] in der Rostocker Innenstadt hat kein gutes Gefühl, wenn sie an die kommende Testpflicht denkt.

Anke Bahr, Modegeschäft für Übergrößen [gross_art_ich] in der Rostocker Innenstadt Quelle: Anke Bahr

„Ich habe direkt Angst vor dem Wochenende. Die Kunden kommen ja jetzt schon kaum noch aufgrund all der Auflagen, und ich kann das verstehen!“ Wie so oft bei Beschlüssen in der Vergangenheit, gibt es viele Unsicherheiten bezüglich der Durchführung und Details der Verordnungen, die sich oft erst im Alltag zeigen.

„Keiner weiß hier mehr irgendwas, da bleiben die Kunden lieber zu Hause oder bestellen online. Eine Hilfe ist das für uns Dienstleister und Einzelhändler ganz sicher nicht, eher ein Tod auf Raten. Ich habe meinen Angestellten immer gesagt: positiv bleiben, wir schaffen das alles. Jetzt bin ich mir da langsam nicht mehr sicher.“

Bringt der MV-Gipfel Nachbesserungen?

Sie wäre nicht die Erste, die durch die Corona-Krise vor dem wirtschaftlichen Ruin steht. Die Politik sollte das verhindern, unterstützend zur Seite stehen. Stattdessen stellt sich in diesen Zeiten viel zu oft die Frage, inwiefern unausgegorene Entscheidungen trotz bestem Willen eher das Gegenteil erreichen.

Video: Landrätin Kerstin Weiss (SPD) über Impftag in Wismar: „Impfen, bis die Kühlschränke leer sind“

Beim nächsten MV-Gipfel am kommenden Freitag wird das Thema von den Beteiligten angesprochen und gemeinsam diskutiert, wenn „Rückmeldungen zu den einzelnen Maßnahmen da sind“, so die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Für die betroffenen Einzelhändler und Dienstleister also ein möglicher Weg, bis dahin ihrer Stimme Gehör zu verschaffen.

Von Annika Zimmermann