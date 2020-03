Härtere Strafen für Temposünder: Neue Regelung ist unverhältnismäßig

Rostock

Es gibt sie, die Raser, die einen Kick verspüren, wenn sie mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine Ortschaft brettern. Denen es egal ist, ob sie an Schulen vorbeirasen. Die noch auf den letzten Drücker viel zu schnell andere Fahrzeuge überholen. Und dabei Menschenleben gefährden. Diese Fahrer gehören bestraft: mit empfindlichen Geldstrafen, mit Fahrverboten. Und all das gibt die alte Straßenverkehrsordnung her.

Aber wer hat nicht mal in einer Baustelle ein Tempo-30-Schild übersehen, dort, wo kurz zuvor auf der Strecke noch 60 km/h oder so erlaubt waren? Sicher, das darf nicht vorkommen, kommt es aber, ohne Absicht. Dennoch soll bald bei Überschreitungen innerorts ab 21 km/h und außerorts ab 26 km/h die Fahrerlaubnis für einen Monat weg sein. Bei niedrigeren Tempoverstößen werden doppelt so hohe Bußgelder fällig wie bisher.

Auch wird nicht mehr differenziert, ob die Fahrer von schweren Lkw, Pkw oder Motorrädern zu schnell unterwegs sind, unabhängig vom unterschiedlichen Gefahrenpotenzial. Dass die alte Verordnung ihren Zweck erfüllte und nicht hätte verschärft werden müssen, zeigt auch ein Blick auf die Statistik: Die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße war in den vergangenen Jahren ohnehin deutlich zurückgegangen.

Lesen Sie auch:

Von Axel Meyer-Stöckel