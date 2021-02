Häuser in MV immer teurer: "Das ist keine Immobilienblase"

Rostock

Als vor anderthalb Jahren die Vorzeige-Wohnung in der sanierten Villa Charlotte an der Promenade von Binz für 17 000 Euro pro Quadratmeter von Projektentwickler Primus AG angeboten wurde, staunte die Szene: „Was für ein Preis!“ – damals der höchste in MV. Und: „Viel höher kann sich die Schraube kaum mehr drehen“, lauteten damals die Kommentare von Maklern.

Kürzlich ist das Penthouse mit Ostsee-Blick für fünf Millionen Euro insgesamt und 20 000 Euro pro Quadratmeter an den neuen Eigentümer gegangen. Das ist eine Steigerung von fast 20 Prozent in 18 Monaten.

Auch generell sind die Werte für Wohneigentum in MV im Jahr 2020 gestiegen. Durchschnittlich um knapp zehn Prozent, wie Zahlen des Immobilienverbandes Deutschland, Region Nord, darlegen. Geschäftsführer Peter-Georg Wagner: „Es ist auch kein Ende dieses Trends absehbar. Das hier ist keine Immobilienblase, die platzen könnte.“

„Wohneigentum immer seltener Spekulationsobjekt“

Der Fachmann erklärt: Ein Großteil der Käufer nutzt die erworbenen Immobilien zum Eigengebrauch oder vermietet sie zunächst, um später einzuziehen. „Wohneigentum wird immer seltener als Spekulationsobjekt genutzt, nur um schnell Gewinne zu erzielen und dann weiterzuverkaufen“, sagt Wagner.

Ulf Dohrmann, Multi-Unternehmer von Rügen und in der Immobilienbranche sehr aktiv, sieht auch einen anhaltenden Trend: „Die Zinsen sind enorm niedrig, und das bleibt so. Wer sein Geld auf dem Konto lässt, muss mit Negativzinsen rechnen. Da wollen viele Menschen ihr Geld in Immobilien investieren, damit es nicht an Wert verliert.“

Orte, die nah an Metropolen liegen, sind für Käufer interessant

Und die Nachfrage sei weiter groß – trotz Corona: „Vielleicht hat man, wenn es einigen Leuten wirtschaftlich schlechter geht, nicht mehr 50 Interessenten gleichzeitig für ein Objekt, aber wenn es 25 sind, reicht das immer noch für einen Wettbewerb, der die Preise steigen lässt“, sagt Peter Wagner.

Thomas Neuffer, Immobilien-Entwickler in Boltenhagen hat zuletzt mit etlichen Interessenten gesprochen, die bewusst wegen Corona aus der Großstadt heraus und im Nordosten kaufen wollen: „Boltenhagen ist dafür prädestiniert, weil es nah an Metropolen wie Hamburg und Berlin liegt, sagt der Fachmann.

Was ebenfalls für das westlichste Seebad in MV spricht, sind die Preise von 6000 Euro pro Quadratmeter in den besten Lagen: „Weil wir kein Schicki-Micki-Ort sind, ist das vergleichsweise noch recht moderat. Das lässt auf gute Wertsteigerung hoffen“, schätzt Neuffer ein.

Binz in Preistabelle bundesweit vorn

Der Darß, Usedoms Kaiserbäder, Warnemünde oder Sellin auf Rügen liegen in besten Lagen da schon gut beim Doppelten. Binz ist aber am teuersten. An der Promenade werden im Schnitt 14 000 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. In der Villa Glückspilz – wo auch Ex-Boxprofi Henry Maske Eigentum hat, will ein Makler nun gar 22 000 Euro pro Quadratmeter erzielen.

Die bereits bezahlten 20 000 Euro in der Villa Charlotte sind bundesweit spitze. Ähnlich viel wird nur in München und Frankfurt gezahlt. Und mehr nur auf Sylt.

Von Alexander Loew