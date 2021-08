Rostock

10 000 neue Jobs für MV und fast 1000 Fußballfelder mehr Platz: Der Rostocker Seehafen – nicht nur Deutschlands größter Handelsplatz an der Ostsee, sondern auch das größte Industriegebiet des Landes – will in den kommenden knapp zehn Jahren seine Fläche und auch seine Wirtschaftskraft fast verdoppeln.

Und: Der Hafen will sogar über die Stadtgrenzen der Hansestadt hinaus wachsen. Fast 300 Hektar neue Industrieflächen sollen im Umland entstehen. „Unser Hafen ist der Motor des gesamten Landes. Und für diesen Motor ist es schon jetzt zu eng“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Rostock habe zuletzt reihenweise große, namhafte Investoren abweisen müssen, weil es keinen Platz mehr gibt. „Das kann sich das Land, das kann sich Rostock nicht leisten.“

Kleine Ortsteile müssen weichen

Schon jetzt sind die Kennzahlen des Seehafens gigantisch: 19 650 Jobs hängen an ihm, davon mehr als 9000 in den großen Industriebetrieben am Wasser wie Nordex, Liebherr oder auch beim Rohr-Bauer EEW. 236,9 Millionen Euro an Steuern brachte der Hafen dem Staat allein 2019 ein.

All diese Werte sollen sich bis 2030 nun verdoppeln: 660 Hektar will der Hafen neu für Industrie, Umschlag, Logistik haben. Im Norden – rund um den Peezer Bach und das bestehende Öl-Terminal – sollen neue Liegeplätze entstehen, ebenso direkt an der Warnow, südlich des Warnowtunnels.

Der Ortsteil Krummendorf mit seinen 300 Einwohnern würde eingeschlossen werden vom Hafen, das kleine Örtchen Peez und Teile von Oldendorf ganz verschwinden. In Peez leben nur noch einige wenige Menschen. Auch die Kleingärten im Bereich „Up’n Warnowsand“ müssten weichen. Der Hafen würde bis an den Stadtteil Gehlsdorf heranrücken, laut ersten Planungen aber hinter hohen, grünen Lärmschutzwällen oder neuen Wäldchen.

Hafen musste Investoren absagen

„Wir profitieren bis heute davon, dass beim Bau des Hafens viel Platz für die Zukunft gelassen wurde“, sagt Gernot Tesch, Geschäftsführer des Hafenbetreibers Rostock Port. Denn bis jetzt seien alle großen Ansiedlungen der Nach-Wende-Zeit auf Flächen erfolgt, die schon von den DDR-Planern vorgesehen waren. In den 1950er und 1960er Jahren. „Doch nun gehen uns diese Flächen aus. Wir sind kurz davor, ausverkauft zu sein“, ergänzt Rostock Port-Co-Chef Jens Scharner.

Wollen Platz schaffen für die nächsten 50 Jahre: Die Hafen-Geschäftsführer Gernot Tesch (links) und Jens Scharner. Quelle: Jens Büttner/dpa

Schon heute müsse Rostock große Investoren und Ansiedlungen ablehnen. „Wir haben die Kai-Kante, die Autobahn, die Bahnanbindung und grünen Strom: Wir sind für Unternehmen aus aller Welt attraktiv, befinden uns in einem globalen Wettbewerb“, sagt Holger Janßen, Leiter der Regionalplanung in der Region Rostock. Seit gut eineinhalb Jahren arbeitet Rostock zum Beispiel an Plänen, mit grünem Offshore-Windstrom Wasserstoff und daraus wiederum so genannte E-Fuels im Hafen zu produzieren. Auch dafür gibt es kaum noch Platz.

Rostock braucht das Land

Doch allein wird Rostock das geplante Wachstum nicht stemmen können: Nur etwas mehr als die Hälfte der geplanten 600 Hektar des „neuen“ Hafens sollen sich auf dem Rostocker Stadtgebiet befinden, der Rest soll im Umland entstehen – in Mönchhagen, Poppendorf, Bentwisch und anderen Kommunen im Umland. Zum Teil gehören die Flächen der Hansestadt, zum Teil den Kommunen.

In Mönchhagen ist seit vielen Jahren ein 90 Hektar großes „Großgewerbegebiet“ geplant – ein Drittel auf Rostocker Land, zwei Drittel auf dem Gebiet der kleinen Nachbargemeinde. Doch im Umland gibt es Widerstände. Die Regionalplanung drängt auf Lösungen: „Es gibt Industrie, die muss direkt ans Wasser – in den Hafen, auf die Flächen an der Warnow. Aber für andere brauchen wir Platz im Hinterland“, sagt Planer Janßen.

Madsen will den Dialog mit den kleinen Nachbarn suchen, gemeinsam wachsen: Am Ende sei nur entscheidend, die Firmen und die Jobs, die Steuereinnahmen und die Wertschöpfung in die Region zu holen. Von Eingemeindungen kein Wort.

Planen auf Vorrat

Regionalplanung, Stadt und Hafen wollen bis spätestens 2025/2026 konkrete Planungen fertig haben. „Wenn ein Unternehmen zu uns kommt und Flächen braucht, dann dauern die Prozesse in der Regel ein bis zwei Jahre, in ökologisch sensiblen Bereichen noch länger. Die Zeit haben wir aber nicht“, sagt Rostocks oberster Stadtplaner Ralph Müller.

Genau deshalb soll die Hafen-Planung nun schon beginnen: „Das heißt nicht, dass in ein, zwei Jahren die Bagger rollen. Aber wenn wir einen Interessenten haben, haben wir schon die Flächen, im Idealfall auch schon Lärm- und Naturschutz-Gutachten vorliegen. Das spart Zeit“, so Müller. Rostock wolle quasi „auf Vorrat“ planen.

