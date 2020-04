Hakenkreuze an Supermarkt in Neubrandenburg geschmiert – Staatsschutz ermittelt

Neubrandenburg

Unbekannte Täter haben offenbar am Montag in den frühen Morgenstunden verfassungsfeindliche Symbole an Schaufensterscheiben und Eingangstür eines Supermarktes in Neubrandenburg gesprüht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich um mehrere Hakenkreuze und Schriftzüge in schwarzer Farbe. Nach Aussage eines Mitarbeiters des Supermarkt sei gegen 4.50 Uhr der Alarm ausgelöst worden. Als kurz darauf der Wachschutz am Supermarkt eintraf, konnten keine verdächtigen Personen auf dem Gelände festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro geschätzt.

Staatsschutz ermittelt

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden. Wer in der Nacht von Sonntag zu Montag verdächtige Personen in der Nähe des Marktes gesehen hat, wird gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter Tel.: 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

