Hallenverbot wegen Corona: Wie der Sportunterricht in Stralsund derzeit aussieht

Stralsund

Kein Geräteturnen, Seilklettern oder Fußball in der Halle. Was die Sportmuffel unter den Schülern freuen mag, stellt Lehrer vor eine völlig neue Herausforderung. Seit drei Wochen untersagt die Corona-Landesverordnung den regulären Sportunterricht in der Halle. Empfohlen werden stattdessen theoretische Unterweisungen.

„Wir gehen mit den Schülern spazieren“, sagt Ralph Renneberg. „Aber auch Theorieunterricht ist möglich. Kaum jemand kennt tatsächlich die Basketballregeln. Jeder spielt es, aber wer weiß, wie hoch der Korb zu hängen hat? Und auch beim Laufen und Hochsprung gibt es Regeln zu beachten“, meint der Schulleiter der Integrierten Gesamtschule Grünthal.

Spielgeräte auf dem Schulhof der Grundschüler

Einen kleinen Vorteil haben da vielleicht Grundschüler. „Wir haben auf dem Schulhof Klettergerüst, Trampolin, Tischtennisplatten und Fußballtor“, berichtet Ramona Harfenmeister, Schulleiterin der Grundschule Andershof. „Auch Seil- oder Ballübungen sind draußen möglich. Allerdings wird es nun durch die Kälte schwieriger.“ Die Kollegin hat für ihre Sportstunden stets Skianzug und Stiefel bereitstehen.

Allerdings kann die Schulleiterin nicht alle Vorgaben nachvollziehen. „Im Klassenraum sitzen die Kinder viel enger beieinander, als sie es in der Turnhalle sind, in der sich eine Klasse großzügig verteilen kann. Und nachmittags darf der Vereinssport dann die Halle nutzen. Das sollte man wirklich überdenken. Sportstunde an der frischen Luft geht eben nicht bei jedem Wetter. Wir hatten tagelang Regenpausen“, sagt Ramona Harfenmeister.

Ab auf die Eisbahn

Etwas Abwechslung gab es dafür für die Schüler der sechsten Klasse des Schulzentrum am Sund. Die Sportlehrerin verlegte ihre Stunde in der vergangenen Woche auf die Eisbahn des Weihnachtsmarktes. Die Gelegenheit nutzen inzwischen zahlreiche Schulen. Mindestens drei Schulklassen werden täglich auf der Eisbahn begrüßt. „Das war schön, ich bin auch nur zweimal hingefallen. Die meisten Klassenkameraden konnten da schon besser Eislaufen als ich“, sagt der Sechstklässler Arno Krämer. Einige Tage vorher hatte die Lehrerin ihr Vorhaben angekündigt und um die drei Euro Gebühr gebeten. Die Schüler hatten offensichtlich ihren Spaß, sie waren mit warmer Kleidung und Handschuhen ausgestattet. „Das können wir ruhig wieder so machen“, meint Arno.

Schwimmunterricht findet statt

Wenn das Wetter es zulässt, wird die Sportstunde auch in der Montessori-Schule ins Freie verlegt. „Ansonsten machen wir auch Yogaübungen in der Halle – in Halbgruppen mit reichlich Abstand“, berichtet Katrin Grieser-Polak. Theorievermittlung oder Übungen der Stille können im Klassenraum stattfinden. Nach den Anordnungen den Sportunterricht betreffend erreichten die Schulleiterin auch Anfragen von Eltern, die sich Sorgen um die Durchführung des Schwimmunterrichtes der Dritt- und Viertklässler machen. „Da dieser aber immer in einer definierten Gruppe nur mit Schülern der eigenen Schule in der Schwimmhalle durchgeführt wird, kann er stattfinden“, erklärt Katrin Grieser-Polak.

Das ist auch am Hansa-Gymnasium so, wie Schulleiter Thomas Jahnke bestätigt. „Wir sind froh, dass dieser Kurs läuft“, sagt er und berichtet, dass es in der Sportstunden ansonsten viel an die frische Luft geht. „In der Oberstufe finden Vorlesungen statt. Und auch sonst kann man ruhig mal Theorie einstreuen, zum Beispiel die Regeln für bestimmte Ballsportarten.“

Franzburger kennen das Improvisieren

An der Martha-Müller-Grählert-Schule in Franzburg ist man schon trainiert, was flexiblen Sportunterricht betrifft. Mussten die Schüler doch in den Monaten, als ihre alte Sporthalle abgerissen und die neue gebaut wurde, schon umdenken. Das Wandern ist ja bei Schülern eher nicht so beliebt. Und doch hatten es die Sportlehrer geschaffte, die Mädchen und Jungen zu begeistern, im Sportunterricht eine Runde um den Franzburg-Richtenberger See zu marschieren. Mal mit, mal ohne Tempo.

Und wie läuft es jetzt in Corona-Zeiten? „Wir haben Beamer und PC in die Sporthalle gestellt und führen Theorieunterricht durch, da ist ja genug Platz. Und bei gutem Wetter geht es nach wie vor raus an die frische Luft“, berichtet Regional-Schulleiterin Dr. Grit Kurtzmann im OZ-Gespräch.

Prohner froh über ihren Bolzplatz

Glück haben auch die Prohner Schüler. „Wir sind so froh, dass wir neben dem Sportplatz auch den Bolzplatz haben. Der wurde früher auch gern in den Pausen genutzt, und jetzt ist das eine ideale Alternative für den Sportunterricht – und bei den Schülern natürlich viel beliebter als Theorie. Wenn die Klassen eine Doppelstunde Sport haben, gehen die Gruppen um den Prohner See, da kann man ganz gut Laufübungen machen“, findet Schulleiter Kay Ahlmeyer. Nur Sportzeug wollen die Schüler dann nicht so gerne anziehen.

Der Leiter der Regionalschule „An der Prohner Wiek“ hat beobachtet, dass auch wieder Greif gespielt wird, andere sind inzwischen Meister im Frisbee-Werfen. „Abwurfball und Fußball stehen aber ganz oben auf der Liste“, freut sich Ahlmeyer, einst auch Sportlehrer, dass sich die Kinder viel bewegen. Allerdings kann wie andere Kollegen nicht ganz nachvollziehen, dass der Sportunterricht in der Halle untersagt wird, aber nachmittags die gleichen Kinder im Verein in der Sporthalle trainieren.

Von Wenke Büssow-Krämer und Ines Sommer