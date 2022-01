Greifswald /Anklam

In der Woche vom 10. bis 16. Januar wurden in der Unimedizin Greifswald und in der Ameos Klinik in Anklam einige Babys geboren. Wir stellen die Kleinen mit Fotos vor.

Den Anfang machte Sophie Laura Kulisch in Anklam. Sie erblickte am 10. Januar um 15.16 Uhr in der Ameos Klinik in Anklam das Licht der Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3480 Gramm und war 48 Zentimeter groß. Zu Hause ist sie in Truisdorf.

Auch Lühmannsdorf bekommt Nachwuchs. Einige Stunden später, am 10. Januar um 18.34 Uhr, wurde Marie Luise Fritz geboren. Die Kleine war 51 Zentimeter groß und wog 4010 Gramm.

Am Donnerstag, den 13. Januar freuten sich die Eltern von Nele Mia Müller über ihre Geburt. Um 06.10 Uhr kam die Ueckermünderin mit 3380 Gramm und 51 Zentimetern zur Welt.

Edgar Krüger kam am 13. Januar um 16.13 Uhr zur Welt. Zu Hause ist er in Anklam. 4400 Gramm und 55 Zentimeter maß er bei seiner Geburt.

Auch die Insel Usedom bekam am Donnerstag, den 13. Januar Nachwuchs. Kurz vor Mitternacht, um 23.47 Uhr erblickte Nele Sadewasser das Licht der Welt. Mit 3120 Gramm und 49 Zentimetern wurde die Kleine geboren. Zu Hause ist sie in Stolpe.

In der Universitätsmedizin Greifswald kamen sieben Mädchen und sieben Jungen zur Welt. Am Donnerstag gab es sogar ein Zwillingspärchen.

Den Anfang machte am 12. Januar um 14.32 Uhr die kleine Mira Alessandra. Bei ihrer Geburt wog die Greifswalderin 3420 Gramm und war 50 Zentimeter groß.

Am 11. Januar um 13.26 Uhr freuten sich die Eltern der kleinen Jolanda über ihre Geburt. Die klein wurde mit 4310 Gramm und 53 Zentimetern geboren. Zu Hause ist sie in Schmoldow.

Wir gratulieren den frischgebackenen Eltern und wünschen den Kindern alles erdenklich Gute!

Von OZ