Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen in MV wird das Halloweenfest in diesem Jahr zu einer Gewissensentscheidung. Viele Familien fragen sich, ob sie am heutigen Samstag mit ihren Kindern von Haus zu Haus ziehen können. Wir haben die Landkreise und kreisfreien Städte gefragt, was sie für den 31. Oktober empfehlen.