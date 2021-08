Hamburger 2G-Modell bei OZ-Lesern umstritten: „Ein unfassbarer Druck und gewisser Zwang“

Rostock

Da nach Ansicht von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) Geimpfte und Genesene keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen haben, führt das Bundesland ab Sonnabend optional die sogenannte 2G-Regelung ein.

Das heißt, Einrichtungen wie Restaurants oder Theater bekommen die Möglichkeit, Angebote ausschließlich für Geimpfte und Genesene anzubieten. Dieser Überzeugung indes folgen nicht alle Leser, die sich mit der Frage beschäftigen, ob eine solche Regel auch hierzulande gelten solle.

„Corona verleugne ich nicht – ich will mich aber nicht impfen lassen“

Ndidi Ferriche schimpft: „Was für eine Ungerechtigkeit! Ich habe mich an jegliche Regeln gehalten, bin zu Hause geblieben, bin nicht in den Urlaub gefahren. Ich habe mich dementsprechend auch nicht angesteckt und jetzt werde ich aus den sozialen Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen?“, fragt Ferriche empört. Gegen Grippe habe sie sich schließlich auch nicht impfen lassen und dasselbe gelte auch für diese Impfung.

„Corona verleugne ich auf keinen Fall und wünschen tue ich das auch niemanden. Ich will mich einfach nicht impfen lassen. Aber diese Meinung wird gleich als Verschwörungstheorie hingestellt? Mit der Impfung kann ich doch trotzdem noch das Virus übertragen. Wo genau schütze ich denn da die Gesellschaft? Es ist ein unfassbarer Druck und gewisser Zwang, was hier gerade angestellt wird.“

Die Corona-Pandemie ist Neuland für uns alle

Ronny Herbst gibt zu bedenken: „Es gab ja die Situation bis zu diesem Zeitpunkt noch nie. Es ist für alle eine neue Herausforderung. Und sicherlich hat unsere Regierung nicht alles richtig entschieden, gar keine Frage. Aber auch für die Regierung ist so eine Pandemie Neuland“, erklärt Herbst.

„Und es stimmt, du kannst als Geimpfter immer noch das Virus übertragen. Aber das Risiko, dass du es bekommst, ist um ein Vielfaches geringer. Und dass du, wenn du es bekommst, einen schweren Verlauf der Krankheit haben wirst, ist auch sehr gering. Das ist wissenschaftlich bis jetzt erwiesen. Bei der Grippe ist das genauso. Nur dass das Coronavirus viel ansteckender und gefährlicher ist als eine Grippe.“ Ein Umstand, der „halt in der Querdenker-Szene verharmlost“ werde, so der Leser.

„Die Spaltung der Gesellschaft ängstigt mich“

Anika Anni Waschkawitz nimmt das Grundgesetz zur Hand: „‚Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.‘ [Art. 1 Abs. 1 GG] Als Menschenwürde versteht man die Vorstellung, dass alle Menschen unabhängig verschiedener Merkmale wie etwa Herkunft, Geschlecht oder Alter den gleichen Wert haben.“

Der Staat also, so Waschkawitz weiter, habe daher alles zu unterlassen, was die Menschenwürde beeinträchtigen könnte. Zudem müsse jeder Eingriff in Freiheitsrechte gut begründet und verhältnismäßig sein. „Wie aber kann dann so eine 2G-Regelung, wie sie nun in Hamburg existiert, überhaupt zustande kommen? Ganz davon zu schweigen, welchen Sinn es macht, Genesenen und Geimpften andere Freiheiten zu geben, obwohl auch sie weiterhin an Corona erkranken und andere anstecken können. Die Spaltung der Gesellschaft ängstigt mich.“

„Wenn so mehr Menschen kommen können, befürworte ich das“

Sven Krüger freut sich: „Wenn einem das Dann-bleib-doch-zu-Hause vom Anfang der Pandemie auf die eigenen Füße fällt. Definitives Ja zu 2G.“ Diana Krüger zeigt sich unterdessen besorgt, beobachtet: „Da werden Menschen gegeneinander aufgehetzt und in ein Zwei-Klassen-System unterteilt. Es heißt miteinander, nicht gegeneinander.“

Teddy Neumann hat ambivalente Gefühle: „Wenn die 2G-Regel dafür sorgt, dass Konzerte und andere Großveranstaltungen dafür mit einer 100-prozentigen Auslastung planen können, dann befürworte ich diese Regelung. Aber auch nur dann, wenn die Veranstalter diese Regelung per Hausrecht einführen und sie nicht gesetzlich verordnet wird. Dann kann jeder Veranstalter frei wählen, genauso wie jeder Bürger über eine Impfung auch selbst entscheiden kann.“

René Domke fordert „endlich einmal Verbindlichkeit und Verlässlichkeit und nicht ständig andere Regelungen. Auf keinen Fall sollte man nun Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielen. Ich für meinen Teil würde auch als Geimpfter alles meiden, wo ungeimpfte Freunde und Familienangehörige nicht mit mir zusammen sein könnten.“

Von Juliane Lange