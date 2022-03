„Hamsterkäufe“ bei Stahl, hohe Energiepreise: Putins Krieg schadet Wirtschaft in MV massiv

Rostock

Die Wirtschaft in MV muss sich wegen des Kriegs in der Ukraine auf massive Einschnitte einstellen, erklärt Reinhard Meyer (SPD). Energiepreise sind explodiert, Lieferketten brechen zusammen. „Was wir zurzeit erleben, ist erst der Anfang von dem, was auf uns zukommt“, sagte Meyer am Donnerstag im Landtag.

Meyer warnt vor Problemen bei der Zulieferung aus Russland für Metallverarbeitung, Lebensmittel- und Holzindustrie oder in der Logistikbranche. In der Tourismusbranche gebe es Ankündigungen, Routen von Kreuzfahrtschiffen zu verändern. Die Wirtschaft fürchtet noch höhere Energiepreise. Die drei Industrie- und Handelskammern (IHK) fordern eine Senkung von Steuern und Abgaben. Der Preis für eine Megawattstunde Gas sei von früher 15 bis 20 auf 300 Euro gesprungen. Unbezahlbar für viele Firmen. „Wir müssen schnellstens über Entlastungen für die Wirtschaft reden“, sagt Schwerins IHK-Präsident Mathias Belke.

Gas-Stopp: „Irreversibler Schaden für die deutsche Wirtschaft“

Kommt es zum Gas-Stopp aus Russland, wie in der Politik diskutiert, „dann sehe ich irreversiblen Schaden für die deutsche Wirtschaft“, so Belke. Er betreibt einen Großhandel für Autoersatzteile in Westmecklenburg und Rostock. Dreißig Beschäftigte. Durch die hohen Spritpreise müsse er jetzt viele Touren absagen. Er fürchte, Leute entlassen zu müssen.

Die Energiepreise könnten „an die Substanz der Wirtschaft gehen“, so Meyer. Daher müsse sich Deutschland in der Versorgung breiter aufstellen: durch schnellen Kauf von Flüssiggas und Ausbau erneuerbarer Energien. Kohlekraftwerke müssten länger genutzt werden.

Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV, sieht rasant steigende Stahlpreise mit Sorge. Knappheit bei Stahl mache sich bereits „durch Hamsterkäufe“ bemerkbar. Auch die Landwirtschaft leide unter Putins Krieg. Schließlich seien die Ukraine und Russland große Getreidelieferanten.

Wie sich der Krieg und Sanktionen konkret auf MV auswirke, sei schwer zu sagen, so Meyer. Es gebe keine russischen Unternehmen hier, aber doch viele mit „russischer Eigentümerstruktur“. Ob etwa die Firma Nordic Yards, die Werften in Stralsund und Warnemünde übernehmen möchte, wegen des russischen Eigentümers betroffen sei – Meyer schweigt dazu im Landtag. Im Wirtschaftsausschuss soll er Probleme angedeutet haben.

Vor allem Erdgas und -öl kommen aus Russland

Laut Staatskanzlei lag Russland im Vorjahr auf Platz zehn der Handelspartner Mecklenburg-Vorpommerns. Waren im Wert von 584 Millionen Euro gingen auf Reisen. Den Import bestimmten Erdgas und -öl (Wert: 255 Millionen), Chemie-Produkte (27) oder Düngemittel (28). Nach Russland gingen vor allem Fahrzeuge (46 Millionen), Kaffeeprodukte (27) und pflanzliche Nahrungsmittel (22).

Die IHK Rostock sieht Gefahren für den Import von Dünger, durch hohe Inflation oder Cyber-Attacken. Bekannt sei, dass 65 Unternehmen aus dem IHK-Bezirk in Russland aktiv gewesen seien – vor dem Krieg, 25 in der Ukraine. Zudem fehlten Fahrer in der Logistik. Ein Trend sei: Ukrainische, die für polnische Firmen fuhren, zogen in den Krieg, polnische Fahrer von Deutschland nach Polen.

