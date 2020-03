Rostock/Stralsund/Usedom

Dass sie in einem Geschäft in MV einmal solche Schilder sehen würde – Christine Körner aus Zinnowitz hätte es nicht für möglich gehalten. Am Mittwochnachmittag kann sie es in der Rossmann-Filiale des Usedomer Seebades aber klar und deutlich lesen: „Liebe Kunden, die Warenversorgung von Toilettenpapier in Deutschland ist nicht grundlegend gefährdet. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, begrenzen wir die Abgabe auf 2 Packungen pro Kunde.“

Die Drogeriekette rationiert das Klopapier – landesweit. Nicht dass es in der Zinnowitzer Filiale noch welches gäbe. Am Mittwoch ist bei Rossmann in Zinnowitz alles ausverkauft. Ebenso die Handseife und Taschentücher. „Am Donnerstag kommt neue Ware“, raunt eine Mitarbeiterin. Offiziell darf sie nichts sagen. Die Pressestelle der großen Kette hält sich ebenfalls bedeckt: „Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass derzeit keine Möglichkeit für ein Interview besteht“, antwortet Kim Güttler, Referentin für Unternehmenskommunikation am Rossmann-Hauptstandort Burgwedel bei Hannover auf OZ-Anfrage.

Bei Markant in Stralsund ist die H-Milch weg

Auch wenn die großen Lebensmittelhändler und Drogerien zuletzt unisono versicherten, es gebe keine Lieferengpässe, die Stichprobe der OZ-Reporter am Mittwoch zeigt, dass einige Produkte zumindest zeitweise fehlen. Bei dm in Rostock sind zum Beispiel auch Desinfektionstücher rationiert. Jeder Kunde darf maximal drei Packungen kaufen. Bei Markant in Stralsund ist die H-Milch völlig vergriffen.

Am schlimmsten ist die Lage aber zumeist bei Toilettenpapier. „Darf ich bitte noch mal Klopapier kaufen?“, fragt ein Mann an der Kasse einer Rossmann-Filiale in Rostock, nachdem er schon zwei Packungen in sein Auto gebracht hat. „Nein“, sagt die Verkäuferin an der Kasse leicht genervt und verweist auf die Schilder, die auch dort deutlich sichtbar sind.

Galerie: So sehen die Regale in Drogerien und Supermärkten in MV aus

Zur Galerie Bei vielen Hamsterkäufern muss sich das Klopapier daheim bis unter die Decke stapeln. Denn dort wo sonst Klopapier und Handseife stehen gibt es jetzt meist leere Regale in Supermärkten und Drogerien. So sehen die Regale in Stralsund, Rostock und Usedom aus.

„Ich brauche jetzt unbedingt Toilettenpapier “

Auch in vielen Supermärkten sind einige Regale komplett leer. Eine Netto-Mitarbeiterin reagiert auf Nachfrage verunsichert: „Ich weiß nicht, wann wir wieder Toilettenpapier bekommen. Frühestens am Freitag erhalten wir neue Ware“, sagt sie. Im Lidl-Markt in Zinnowitz bietet eine Frau Mittwochmorgen einen dramatischen Auftritt: „Ich brauche jetzt unbedingt Toilettenpapier. Alle unsere Vorräte sind weg“, redet sie vehement auf eine Verkäuferin ein. Die verweist auf Donnerstag, dann soll wieder neues geliefert werden.

Die meisten Kunden bleiben entspannt

Trotz der Knappheit bei einigen Waren – neben dem teilweise kompletten Fehlen von Toilettenpapier, Seife und Desinfektionsmitteln sind oft die Regale bei Nudeln, Mehl und Konserven nur sehr schmal befüllt – bleiben die meisten Kunden in den Läden aber entspannt. Viele machen sich sogar lustig über Hamsterkäufe und finden es absurd.

„Ich habe zwar heute kein Toilettenpapier bekommen, aber ich bin mir sicher, dass schnell wieder etwas nachkommt“, sagt Christine Körner in Zinnowitz. „Ich habe alles, was ich brauche, selbst wenn es einige Sachen mal ein paar Tage nicht gibt“, meint der Usedomer Klaus Hinse. Kundin Ariane Wolter ist im Zinnowitzer Rossmann aber dann „doch etwas erschrocken“, wie sie zugibt: „Ich glaube zwar auch, dass bald wieder alles da ist, aber leere Regale auch bei Küchenrollen und Taschentüchern zu sehen, ist schon komisch“, gibt sie zu.

Es gibt auch (super-)volle Regale

Beruhigender ist da das Bild 500 Meter Luftlinie entfernt – im Edeka Zinnowitz. Der stellvertretende Filialleiter darf sich zur Lage zwar auch nicht gegenüber den Medien äußern. Aber es ist deutlich zu sehen: Am Dienstag ist Ware gekommen. Selbst bei den „kritischen Produkten“ ist hier noch alles zu haben. Ein ähnliches Bild im Netto-Markt in der Rostocker Grubenstraße und im Penny in der innenstadtnahen Hermannstraße. Im Rewe-Markt am Doberaner Platz liegen am Mittwochnachmittag sogar die Gänge voll mit Toilettenpapier, weil der Nachschub nicht mehr in die Regale passt. Konserven gibt es ebenfalls reichlich.

Bäckerei nimmt kein Bargeld mehr

Sehr entspannt ist die Lage auch in den Bäckereien. Überall wo die OZ-Reporter vorbeischauen, gibt es genug Brot, Brötchen und Kuchen. Sogar mehr als sonst – „weil die Urlauber weg sind“, sagt eine Verkäuferin auf Usedom. Was in den Filialen von „Stadtbäcker Junge“ auffällt: Hier soll erst mal kein Bargeld mehr den Besitzer wechseln: „Auf Grund der aktuellen Situation bitten wir höflich um Kartenzahlung!“, steht auf einem Schild einer Filiale in Stralsund. Das Unternehmen will verhindern, dass über die Banknoten das Coronavirus übertragen wird. Die Karten der Kunden müssen die Verkäuferinnen und Verkäufer hingegen nicht anfassen.

Mehr zum Lesen:

Von Alexander Loew und Nora Reinhardt