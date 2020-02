Hamsterkäufe wegen Coronavirus: So reagieren Kunden in MV

Rostock

Die Bilder aus Italien – sie sind dramatisch: Nachdem mehrere Orte im Norden des Landes abgeriegelt worden sind, kam es in den Supermärkten zu Hamsterkäufen. Fotos von leeren Regalen gingen um die Welt. In MV hingegen gibt es bisher keinerlei Engpässe.

„Wir bemerken keine Auswirkungen im Warenbezug, in der Warenqualität oder dem Einkaufsverhalten unserer Kunden – jedenfalls nicht in Zusammenhang mit dem Coronavirus“, sagt Max Jendrik Sachau, Sprecher von Edeka Nord. Auch im Edeka-Center Schlickeisen am Rostocker Werftdreieck, einem der größten Märkte der Handelskette in MV, sind die Regale noch prall gefüllt. Selbst die mit Konserven.

Lesen Sie auch: Wann das Coronavirus nach MV kommt – und warum Abriegeln wenig hilft

Dreimal die Woche frische Ware

Steigende Umsätze mit Dosenkost beispielsweise sind hier auch noch nicht aufgefallen. Und dass es zu Engpässen kommt sei auch unwahrscheinlich: Dreimal die Woche wird der Markt mit frischer Ware beliefert.

Galerie: Das denken die Menschen in MV über das Coronavirus

Zur Galerie Das Coronavirus macht Menschen in MV bisher kaum Angst. Eher locker nehmen viele in Kauf, dass das Virus sich auch in Europa mehr und mehr verbreitet. Manche finden andere Krankheiten, wie Masern oder Grippe, bedrohlicher als das Coronavirus. Trotz des Risikos einer Ansteckung gibt es kaum Änderungen im Alltag der Menschen. Obwohl viele mehr auf Hygiene achten, große Maßnahmen in Vorbereitung eines Virusausbruchs in MV werden selten getroffen.

Auch interessant: Greifswalder Corona-Experte spricht Klartext: „Atemmasken bringen nichts“

Keine Gefahr durch China-Ware

Edeka versichert zudem, dass eine Ansteckung durch Produkte, die in China hergestellt wurden, nahezu ausgeschlossen ist: Untersuchungen der Universitäten in Greifswald und Bochum hätten zum Ergebnis gehabt, dass die Coronaviren auf Spielwaren, Werkzeugen, Lebensmitteln oder auch Kleidung und Schuhen nur kurze Zeit überleben können. „Eine Übertragung auf diesem Wege ist also äußerst unwahrscheinlich“, sagt Edeka-Sprecher Sachau.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Meyer