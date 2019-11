Handels-Chef aus MV zur Black Week: „Rabatte sind völliger Irrsinn“

Der „Black Friday“ ist eine amerikanische Tradition. In den USA findet der Schnäppchentag immer am Freitag nach dem Erntedankfest Thanksgiving statt. Ein offizieller Feiertag ist er nicht, wird aber von vielen Amerikanern als Brückentag genutzt, was ihnen Zeit zum Einkaufen schenkt. Händler bieten ihre Ware dann deutlich reduziert an, was dazu führt, dass teilweise lange Schlangen vor den Läden stehen und es zu tumultartigen Szenen kommt. In manchen Geschäften beginnt der Verkauf am „Black Friday“ sogar schon ab Mitternacht. Für den amerikanischen Einzelhandel ist es der umsatzstärkste Tag des Jahres. In Deutschland führte die Firma Apple den Tag erstmals 2006 ein. Viele andere Händler sprangen auf und machten den Tag auch hierzulande bekannter – in den Anfangsjahren aber fast ausschließlich online.

Entgegen der Annahme hat der „Black Friday“ nichts mit dem im Deutschland bekannten schwarzen Freitag zu tun, der sich auf den New Yorker Börsencrash von 1929 bezieht. Der Begriff „Black Friday“ tauchte in den USA erstmals in den 60er-Jahren auf und beschrieb die Menschenmengen, die nach Thanksgiving wie eine „schwarze Masse“ durch die Straßen zogen. Eine weitere Erklärung besagt, dass der Begriff die schwarzen Zahlen beschreibt, die viele Händler an diesem Tag aufgrund des großen Umsatzes schreiben.

Weil der Wahnsinn rund um den „Black Friday“ auch Konsumkritiker auf den Plan ruft, gibt es seit 1992 einen Konkurrenztag, an dem sich mittlerweile mehr als 60 Länder weltweit beteiligen: Der „Buy nothing“ oder „Kauf nix“-Tag soll zum Nachdenken über Nachhaltigkeit anregen.

Der Begriff „ Cyber Monday“ hat ebenfalls amerikanischen Ursprung und bezeichnet den Start des Weihnachtsgeschäftes durch Online-Händler. Er findet immer am Montag nach Thanksgiving statt.