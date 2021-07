Die Auftragsbücher der Handwerker in MV sind gut gefüllt. Doch es fehlt an geeigneten Bewerbern. Mehr als 700 Lehrstellen in den rund 130 Ausbildungsberufen im Nordosten sind aktuell noch frei. Die OZ hat sich bei Tischlern und Steinmetzen im Land umgeschaut. Was Auszubildende dort erwartet.