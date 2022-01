Hannover

Es klingelt und Schornsteinfeger, Stromableser oder Handwerker wollen in die Wohnung. Können Verbraucher und Verbraucherinnen in so einem Fall einen Impfnachweis fordern? Nein, sagt Iwona Husemann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. „Verbraucherinnen und Verbraucher haben aus Datenschutzgründen keinen Anspruch darauf, sich einen 3G-Nachweis vorlegen zu lassen.“

Stattdessen müssen die Inhaber eines Betriebs sicherstellen, dass nur Mitarbeitende im Einsatz sind, die die 3G-Anforderungen erfüllen. Darauf müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher also verlassen. „Natürlich kann man im Betrieb anrufen und sich bestätigen lassen, dass dieser die 3G-Regeln einhält“, sagt Husemann.

Schicken Sie uns Ihre Frage! Haben Sie auch eine Frage zum Thema Corona, die wir beantworten sollen? Hier einreichen!

Kein Anspruch auf geimpfte Mitarbeitende

Einen Anspruch, dass nur ein geimpfter Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin geschickt wird, hat aber niemand. Die Expertin rät, in jedem Fall darauf zu bestehen, dass eine Maske getragen wird.

Von RND/asu/dpa