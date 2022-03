Wirtschaft - Handwerksbetriebe in MV in der Spritpreis-Krise: Was für eine Steuersenkung spricht – und was dagegen

Die Preise für Benzin und Diesel sind in Deutschland auf einem Rekordhoch. Das bringt viele Handwerksbetriebe in MV an ihre Belastungsgrenze. Die Handwerkskammern appellieren an die Regierung, die Energiesteuer für Erdgas, Erd- und Fernwärme spürbar zu senken. Doch nicht jeder ist für diese Idee.