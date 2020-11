Schwerin

Die Handwerkskammer Schwerin fordert die Öffnung der Kosmetikbetriebe von Anfang Dezember an. Den Kosmetikern mit ihren höchsten Hygienestandards sei es nicht vermittelbar, warum sie überhaupt schließen mussten, sagte Kammerpräsident Uwe Lange am Dienstag mit Blick auf den MV-Gipfel am selben Tag.

Thema der Videokonferenz von Vertretern der Landesregierung, Verbänden, Wirtschaft und Gewerkschaften sind die weiteren Schritte in der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern.

Wirtschaft sollte weitgehend aufrecht erhalten werden

„Unsere Handwerkskammer hat sich dafür stark gemacht, dass die Betriebe wie in Sachsen-Anhalt und Thüringen geöffnet bleiben dürfen. Bei uns wurde das leider anders entschieden“, sagte Lange. Diese Schließung dürfe keinesfalls über den November hinaus verlängert werden, „zumal immer noch unklar ist, wann die Gelder aus der Novemberhilfe überhaupt fließen werden“.

Aus Sicht von Lange ist der Ansatz richtig, zur Pandemie-Eindämmung noch stärker auf eine Reduzierung privater Kontakte zu setzen. Kitas und Schulen sowie die wirtschaftliche Tätigkeit müssten aber so weitgehend wie möglich aufrecht erhalten werden, forderte er.

„In der aktuellen Situation müssen wir die privaten Kontakte als Hebel nutzen, um noch größeren Schaden von Kitas, Schulen und der Wirtschaft abzuwenden.“

