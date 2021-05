Greifswald

Trotz sinkender Inzidenz-Zahlen im Bundesland dürfen Friseure ihre Termine weiterhin nur vergeben, wenn ein tagesaktueller Schnelltest vom Kunden vorliegt. Diese Regelung gilt bereits seit April. Viele Friseure hatten sich darüber aufgeregt, da es die Kunden verschrecke und verunsichere.

Nun fordert auch der Präsident der Handelskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild (CDU), diese Testpflicht zu beenden. Für ihn gäbe es jetzt kein plausibles Argument mehr, nicht auch endlich wieder in MV zur Normalität zurückzukehren. „Benachbarte Bundesländer machen es erfolgreich vor“, führt er als weiteres Argument an.

Maskenpflicht sei ausreichender Schutz

In einer gemeinsamen Presseerklärung betonten die Handwerkskammern des Landes, dass die Maskenpflicht einen ausreichenden Schutz für Kunden und Mitarbeiter darstellt. „Die zusätzliche Testpflicht hat sich vor allem in den ländlichen Regionen als eine sehr starke Bremse erwiesen“, erklärte Hochschild seine Einwände.Friseurbesuche würden vor allem für ältere Kunden zu einer tagesfüllenden Aufgabe, Termine aufgrund dessen oft abgesagt, so Hochschild weiter. Deswegen fordern die Handwerkskammern die Rückkehr zu präventiven Maßnahmen, die sicher, aber verhältnismäßig seien.

Handwerkskammern für vorzeitige Öffnung von Tourismus

Zusätzlich zu den Entlastungen im Friseurgewerbe fordern die Handwerkskammern einstimmig die vorzeitige Öffnung im Tourismusbereich für Urlauber aus anderen Bundesländern. So solle eine Wettbewerbsverzerrung vermieden werden. „Es kann nicht sein, das zum Beispiel Bootsbauer und –verleiher ihren Sitz nach Brandenburg verlegen, weil dort bei ähnlichem Infektionsgeschehen mehr Entschlossenheit und Vertrauen in die unternehmerische Kompetenz gezeigt werden und weitere Öffnungen möglich sind,“ schimpfte Hochschild in Richtung Landesregierung. Nachdem die Wirtschaft viel Geduld bewiesen habe, sei es nun an der Zeit, dies auch wieder zurückzugeben in Form von Vertrauen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Tourismus soll laut Lockerungsplan ab dem 7. Juni wieder Gäste empfangen können. Das gilt jedoch zunächst nur für Menschen, die in MV leben. An dem harten und langsamen Kurs von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gab es vor allem von Seiten der Tourismus-Branche und Wirtschaft scharfe Kritik.

Von Philipp Schulz