Handy am Steuer: Polizei ertappt 81 Autofahrer und Radler beim Telefonieren

Rostock/Neubrandenburg

Bei den landesweiten Kontrollen zur Handynutzung am Steuer hat die Polizei am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern 81 Verkehrsteilnehmer beim Telefonieren ertappt. Wie die Polizeipräsidien in Rostock und Neubrandenburg am Mittwoch berichteten, seien die meisten Handysünder Autofahrer gewesen.

Kontrollen gehen weiter

Den ertappten Fahrern droht nun ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Bei Radfahrern wird es mit 55 Euro Bußgeld etwas billiger, einen Punkt müssen sie in der Regel nicht befürchten. Landesweit waren am Dienstag mehr als 100 Beamte an 71 Kontrollstellen unterwegs. Noch im gesamten Januar werden Polizisten im Land zu dem thematischen Schwerpunkt im Einsatz sein.

Von RND/dpa