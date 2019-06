Crivitz

Zwei Schwerverletzte in der Nähe von Crivitz ( Landkreis Ludwigslust-Parchim): Am Donnerstagabend ist es gleich zu zwei schweren Unfällen gekommen. Der Blick aufs Handy und Wildwechsel waren die Gründe für die Vorfälle.

Radler fährt in parkendes Auto

In der Crivitzer Eichholzstraße war gegen 17 Uhr ein Fahrradfahrer unterwegs, der nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen kurzen Blick auf sein Handy abgelenkt gewesen sein soll. Deshalb sei er gegen ein parkendes Auto gefahren. Der 32-Jährige wurde dabei schwer am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Reh rennt in Motorradfahrer

Ein plötzlich auftauchendes Reh war dann gegen 22.45 Uhr der Auslöser eines weiteren Unfalls auf der B 392 zwischen Crivitz und Mestlin. Trotz Vollbremsung konnte ein Motorradfahrer dem Tier nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Crivitz gebracht. Es entstand dabei ein geschätzter Gesamtschaden von 3100 Euro.

OZ