Sellin

Der große Hangrutsch nahe der Seebrücke Sellin – er hätte womöglich verhindert werden können. „Jetzt ist passiert, was eine Untersuchung von Professor Feuerbach schon vor Jahren ausgesagt hat“, sagt Sellins Bürgermeister Reinhard Liedtke. Die Gefahr sei allgegenwärtig gewesen.

„Schon das Gutachten sagte aus, dass eigentlich jeden Augenblick der Hang rutschen müsste“, weiß das Gemeindeoberhaupt. Das Problem: die Statik des Hangs, der nahezu senkrecht steht und die Last, die durch große Bäume auf dem Hang lastet. „Schon mit dem Gutachten wurde uns gesagt, dass wir die Last aus dem Hang nehmen müssen“, informiert Liedtke. Der Gemeinde aber seien viele Jahre die Hände gebunden gewesen. „Wir durften nie etwas machen – Biosphärenreservat und Forst waren immer dagegen“, erklärt er.

Anzeige

Der Hang in Sellin ist am Sonnabend hinuntergestürzt. Erdmassen von einem rund 150 Quadratmeter großen Areal rutschten unterhalb des Hochuferweges in die Tiefe und rissen riesige Bäume mit. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand – die Erde stürzte direkt auf einen befestigten Fußgängerweg.

Abbruch lockt Schaulustige

Am Sonntag nutzen zahlreiche Schaulustige das schöne Herbstwetter, machen sich auf den Weg zur Abbruchstelle. Inzwischen ist diese weiträumig abgesperrt worden. Unter den Neugierigen ist Gerhard Kiehm. „Ich bin zufällig bei einem Mandaten meiner Kanzlei auf Rügen gewesen und hörte von dem Abbruch, was mich als Hobby-Fotograf vom Motiv her neugierig gemacht hat“, sagt der Jurist aus Oldenburg.

Auch die Sassnitzerin Jacqueline Gehlhaar und ihr Mann treibt die Neugierde zur Abbruchstelle. „Von meinen Eltern und über Facebook bekam ich etwas von dem Abbruch mit und mit meinem Mann haben wir bei dem schönen Wetter in Sellin einen Spaziergang gemacht“, erzählt sie.

Bildergalerie: Eindrücke von der Abbruchstelle

Zur Galerie Zahlreiche Schaulustige nutzten das schöne Herbstwetter am Sonntag, machten sich auf den Weg zur Abbruchstelle nahe der Selliner Seebrücke.

Lange habe es keine Hangrutsche in Sellin gegeben. „Seit etwa 1980 ist nichts passiert am Hang“, meint der Bürgermeister. Bis am Sonnabend die Erdmassen circa 300 Meter entfernt von der Seebrücke – in nördlicher Richtung kurz hinter dem Seebrückenweg zum Hundestrand – niedergehen. „Ich bin froh, dass niemand und nichts zu Schaden gekommen ist“, betont er. Das Gemeindeoberhaupt vermutet, dass Sturmtief Gisela, das Mitte Oktober über die Küste fegte, die Vorarbeit für diesen Hangrutsch geleistet hat. „Der Sturm stand voll drauf“, sagt Liedtke. Er habe die großen Bäume im oberen Bereich des Hangs ordentlich in Bewegung gebracht.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Jene sollten aber schon in den vergangenen Jahren gestutzt werden, um – wie im Gutachten gefordert – die Last aus dem Hang zu nehmen. „Passiert ist nichts“, erbost sich OZ-Leser Stephan Degen in einer Email an die Redaktion. Tatsächlich ist bereits vor genau sechs Jahren die Rede davon gewesen, die Bäume einzukürzen. Die oberen Meter der sogenannten Hangschulter, so das Gutachten, hätte sogar von Bäumen freigehalten werden, stattdessen mit Sträuchern bepflanzt werden sollen. Liedtke: „Es sollte in naher Zukunft von unten her mit der Hangsicherung begonnen werden.“

Bürgermeister dementiert Zusammenhang mit Abrissarbeiten am Kurhaus

In den sozialen Medien wird indes gemunkelt, dass der Abriss des Kurhauses, dieses befindet sich beinahe direkt am Hochuferwanderweg in der Wilhelmstraße, den Hangrutsch verursacht haben könnte. Im oberen Teil der Wilhelmstraße und auch am Fuße der Seebrücke seien Erschütterungen zu spüren gewesen, heißt es. „Das ist Quatsch“, entgegnet Reinhard Liedtke. Tatsächlich würde aktuell der Abriss des Kurhauses vorbereitet werden. „Derzeit wird das Haus aber lediglich entkernt“, sagt er.

Liedtke schließt nicht aus, dass weiteres Erdreich den Hang hinabrutschen könnte. „Es hat jetzt die steilste Stelle des Hangs getroffen. Links und rechts der Abbruchstelle besteht die Gefahr ebenfalls“, meint er. Sein Appell deshalb: Spaziergänger sollten stets achtsam an den Wegen der Steilküste sein. Absperrungen und Hinweisschilder gelte es zu beachten. „Wir haben diesen Hangrutsch dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt gemeldet und werden den Hang weiter beobachten und gucken, was zu tun ist“, informiert der Bürgermeister am Sonntag.

Lesen Sie auch

Von der Natur gemacht

Generell sind Steilküstenabbrüche völlig natürliche Prozesse. Immer wieder warnen Experten vor Bewegungen an Rügens Küsten. Besonders in den Jahreszeiten mit viel Niederschlägen sei die Wahrscheinlichkeit von Hangrutschen an den Steilküsten hoch. Das seien normale geologische Vorgänge, die allerdings auch gefährlich sein können, wird gewarnt.

Von Anja Krüger