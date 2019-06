Hannover

Um die Alkoholfahrt der evangelischen Theologin Margot Käßmann hat es viele Gerüchte gegeben. Vor allem die Frage, wer denn damals – an jenem für Käßmann schicksalhaften Abend – ihr Beifahrer im Auto war, hat die frühere hannoversche Landesbischöfin öffentlich nie beantwortet. „Ich habe mal überlegt, das Geheimnis in einem Buch zu lüften“, verrät Käßmann jetzt in einem Interview mit der Ostsee-Zeitung. „Aber das lasse ich bleiben.“

Am 20. Februar 2010 war Käßmann, als EKD-Ratsvorsitzende damals Deutschlands höchste Protestantin, abends in der City ans Steuer ihres Dienstwagens gestiegen, um zu ihrer Wohnung in der Haarstraße zu fahren – offenbar in deutlich alkoholisiertem Zustand. Sie fuhr bei Rot über eine Kreuzung, Polizisten kontrollierten sie. 1,5 Promille soll sie im Blut gehabt haben. Käßmann trat von allen Ämtern zurück. Ihr Abtritt war ein starker Auftritt. Das theologische Bonmot „Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand“ machte sie zur „Bischöfin der Herzen“. Und rasch kursierten nach der Alkoholfahrt Gerüchte um mögliche Beifahrer.

„Ein Albtraum “

Auch heute noch hält sie sich dazu bedeckt. „Es war auf jeden Fall kein Prominenter, wie immer spekuliert wird“, verrät sie nur. „ Gerhard Schröder war es auch nicht.“ Ansonsten hütet sie das Geheimnis. „Es ist mein kleines Bonbon“, sagt sie. „Die Medien ärgert, dass sie es nicht wissen, und da denke ich, das gebe ich euch nicht.“

„Der Rücktritt war richtig“, sagt Käßmann auch in der Rückschau. Als Ratsvorsitzende hätte sie ihrer Kirche sonst nur geschadet: „Wann immer ich was gesagt hätte, hätte es geheißen: Wasser predigen und Wein trinken.“ Allein mit ihren Töchtern habe sie sich vor der Rücktrittserklärung besprochen. „Der Vorgang war ein Alptraum“, sagt sie auch aus der Distanz von neun Jahren noch. „Ich habe gedacht, bevor ich behandelt werde, handle ich.“ Die Theologin erlebte später ein grandioses Comeback als Botschafterin des Reformationsjubiläums, vor einem Jahr ging sie in den Ruhestand.

Seither lebt sie in einer Wohnung im Zooviertel und auf Usedom. Wenn sie über den Sandstrand der Ostseeinsel spricht, über die Weite und Stille dort, gerät sie ins Schwärmen. Etwa sechs Monate im Jahr verbringt sie dort - mittlerweile überlege sie, ihren Erstwohnsitz von Hannover dorthin zu verlegen. „Damit kein falscher Eindruck entsteht: ich mag Hannover sehr“, versichert sie, „dort gibt es schöne Ecken.“ Zwei ihrer vier Töchter und drei Enkel lebten in der Stadt. Ein Haus auf Usedom und die Wohnung in Hannover: „Das passt im Moment gut zusammen“, sagt die 61-Jährige.

Von Simon Benne