Fußball ohne Fans - „Müsst ihr denn so laut sein?“ So lief die Hansa-Rostock-Demo am Mittwoch

Fußball ohne Fans – das muss eine Ausnahme bleiben: Das forderten am Mittwoch rund 600 Hansa-Fans in Rostock und gingen auf die Straße. Eine neue Saison dürfe erst starten, wenn Zuschauer wieder ins Stadion können. Wie die Demo verlief, was Passanten sagten und wie die Polizei die Lage beurteilt.