Hansa-Fans provozieren Gegner aus St.Pauli: „Und was wäre der Fußball ohne ihre Ultras?“

Nach dem 1:0-Sieg von Hansa Rostock war beim FC St. Pauli geballtes Frustschieben angesagt. Doch der Ärger ist nicht nur aufseiten der Hamburger. Die diversen Aktionen der Hansa-Fans haben wohl ein Nachspiel. So war es während des Hochrisikospiels zu Auseinandersetzungen gekommen. Zudem hatten sich Fans beider Teams hinter der Südkurve des Ostseestadions versammelt und bewarfen sich gegenseitig mit Pyrotechnik.

Und noch dies: Unbekannte haben fünf Schweinsköpfe und ein Graffito mit den Worten „St. Pauli Schweine“ vor dem Spiel an einer Wildbrücke über der A 20 angebracht. Zudem seien in Rostock weitere Graffiti entdeckt worden, die sich gegen Fans des Hamburger Fußball-Zweitligisten richteten.

„Mal ganz ehrlich, muss so was sein?“

Für Lars Schmudlach sind die Aktionen nicht nachvollziehbar: „An der Autobahnbrücke zwischen Anschlussstelle Kröpelin und Rostock-West stand frisch besprüht in übergroßen Buchstaben ,Pauli Schweine’. Mal ganz ehrlich, muss so was sein? Was hat das noch mit sportlichem Fan-Verhalten zu tun, wenn man Fans anderer Vereine so beleidigt und sogar Sachbeschädigung in Kauf nimmt? Sollen die doch ihre eigenen Wohnungen beschmieren und nicht öffentliche Bauwerke, deren Reinigung dann von unseren Steuergeldern bezahlt werden muss. Das sind Momente, für die ich mich als Bewohner von MV schäme. Wir leben vom Tourismus, und bei einer Reise in so ein schönes Bundesland dann so eine Begrüßung.“

„Na klar muss so ein Spiel bei Tageslicht angesetzt werden“

Ramona Wenzel meint: „Wenn das Spiel auf einen Samstagabend 20.30 Uhr gelegt wird, braucht im Nachhinein keiner rumheulen. Jeder weiß, dass beide Fanlager untereinander verhasst sind.“ Thomas Gletthofer stimmt zu: „Na klar muss so ein Spiel bei Tageslicht angesetzt werden. Alleine, dass die Polizei einen besseren Überblick hat.“

Marleen Mennecke sagt: „Es ist nicht schön, was da immer passiert und was das den Steuerzahler kostet, aber ich denke, dass die Kosten so gering sind, gegenüber anderen, wo Steuergelder verschwendet werden. Und die Vereine werden auch mit Geldstrafen sanktioniert.“ Desiree Hepper zeigt sich enttäuscht: „Traurig. Da geht es doch nicht mehr um Fußball. So viele Polizisten für ein 90-minütiges Spiel. Die können einem wirklich leid tun.“

„Und was wäre der Fußball ohne ihre Ultras?“

Marcel Choitz schimpft: „Man, jammert doch nicht ständig rum. Das ist halt Fußball, ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht. In England zum Beispiel ist so was normaler Fußball-Alltag. Und was wäre der Fußball ohne ihre Ultras? Ein langweiliges, emotionsloses Spiel. Hinzu kommen leere Ränge, kaum Auswärtsfahrten. Übrigens: Vom Fußball profitieren nicht nur Vereine.“

Sarah Hill findet es „furchtbar“, wie sie schreibt, „was da für ein Aufgebot der Polizei aufgefahren werden muss, nur weil die Leute nicht klarkommen bei einem Fußballspiel.“ Lothar Berg bilanziert: „Sagen wir mal so, wenn man die Strafzahlungen von Hansa, die der Verein wegen des Fehlverhaltens der Fans zahlen musste, ob berechtigt oder nicht, ist egal, betrachtet und wenn diese Zahlungen eher in die Mannschaft investiert worden wäre, wären sie seit Jahren in der 1. Bundesliga.“

Von Juliane Lange