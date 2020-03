Rostock

Der Nordosten trotzt der Corona-Gefahr: Obwohl auch in MV bereits fünf Covid-19-Fälle bekannt geworden sind, soll das öffentliche Leben ganz normal weitergehen: Ein generelles Verbot von Veranstaltungen wird es – Stand jetzt – nicht geben, heißt es aus dem Schweriner Gesundheitsministerium. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt zwar, Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern zu verschieben, rechtlich bindend ist das aber nicht. „Am Ende treffen die kommunalen Ordnungs- und Gesundheitsbehörden die Entscheidung, ob eine Veranstaltung stattfinden kann – oder nicht“, so Ministeriumssprecher Gunnar Bauer.

Rostock : Kein Grund für Absagen

In der größten Stadt des Landes jedenfalls sehen die Behörden dafür derzeit keinen Grund: „Das kann sich je nach Lage täglich ändern. Aber bisher haben wir auch keine Empfehlung herausgegeben, auf Konzerte, Sportveranstaltungen oder Ähnliches zu verzichten.“ So soll am Wochenende in Rostock ein großer Jugend-Musikwettbewerb und auch das Hallen-Sportfest der Schulen wie geplant stattfinden.

Auch die Premiere am Volkstheater ist nicht in Gefahr: Dort sollen „Die Räuber“ planmäßig aufgeführt werden. Stadthallen-Chefin Petra Burmeister sagt: „Wir stehen im ständigen Kontakt mit den Behörden. Wir handeln, sobald es Grund zum Handeln gibt.“

Hansa: Gesundheitsamt berät den Verein

Auch Robert Marien, Vorstandschef des FC Hansa Rostock, ist entspannt: „Das Spiel gegen Braunschweig am Montagabend findet statt. Und auch mit Zuschauern.“ Der Verein habe sich mit dem Gesundheitsamt in Rostock beraten. „Die Fachleute sitzen bei den Spieltagsbesprechungen jetzt mit am Tisch“, so Marien.

Im Stadion werde es zusätzliche Hygienespender geben, bestimmte Bereiche würden während des Spiels häufiger gereinigt. „Aber Fußball ist eine Freiluftveranstaltung.“ Auch das Robert-Koch-Institut sagt, dass ein Ansteckungsrisiko im Freien deutlich geringer ist. Marien: „Stand jetzt, werden auch die Spiele gegen Mannheim und Magdeburg wie geplant stattfinden.“

Fußballverband will spielen

Auf den Amateur-Fußballplätzen in MV wird es wegen des Coronavirus keine Absagen geben: „Derzeit sind keine General-Absagen von Spielen oder Spieltagen vorgesehen – und auch keine Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die zuständigen Behörden sind nach dem Infektionsschutzgesetz zuständig und können alle notwendigen Maßnahmen treffen“, sagt Robert French, Sprecher des Landesfußballverbandes.

Von Andreas Meyer