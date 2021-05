Rostock

Am Sonnabend will der FC Hansa Rostock den direkten Aufstieg in die 2. Liga perfekt machen – und 7500 Fans werden dann im Stadion dabei sein. Nach OZ-Informationen haben das Innen- und auch das Gesundheitsministerium in Schwerin „grünes Licht“ für ein Saisonfinale vor Zuschauer gegeben.

„Alle haben sich geeinigt, das Konzept steht. Am Dienstag muss das Kabinett in Schwerin das Ganze nur noch final absegnen“, sagte Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) der OZ im Anschluss an Beratungen mit der Landesregierung.

Dauerkarten-Inhaber dürfen rein

Das Konzept, dass Stadtverwaltung, Polizei und der FC Hansa gemeinsam entwickelt haben, sieht vor, dass 7500 Fans ins Stadion dürfen. Das Vorgriffsrecht auf die begehrten Tickets haben die Dauerkarten-Inhaber. Jeder Besucher muss sich vorher testen lassen. Der Test darf höchstens 24 Stunden alt sein. Für jeden Block gibt es eine eigene Einlasszeit, um große Ansammlungen vor den Einlässen ins Stadion zu vermeiden. In der Arena gilt ein Alkoholverbot und Maskenpflicht.

Autobahn-Blockade spielte „Öffnern“ in die Karten

Erst am Sonnabend hatten Suptras des FC Hansa in Bayern für Ärger gesorgt: Sie blockierten die Autobahn 9, tanzten rund um den Mannschaftsbus der Hanseaten auf der Schnellstraße. Die Folge: Verkehrschaos auf einer der wichtigsten Autobahnen Bayerns, 200 Polizisten im Einsatz und etliche Anzeigen gegen Rostocker Fans.

Der Fan-Ärger hat nach OZ-Informationen aber Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und Innenminister Torsten Renz (CDU) in die Karten gespielt: Sie wollen die Fans ins Stadion lassen, um unkontrollierte Feiern in der ganzen Stadt zu vermeiden.

Madsen: Klare Regeln im Stadion

„Auch die Ministerpräsident ist davon überzeugt, dass wir mit unserem Konzept und Fans im Stadion ein Plus an Sicherheit erreichen. Wir haben mehrfach persönlich über das Thema gesprochen“, so Madsen. Statt vieler Feiern mit Alkohol und ohne Hygieneregeln in der ganzen Stadt, will er lieber eine große Party unter Kontrolle.

Szene wie am Wochenende in Dresden, wo Dynamo-Anhänger im Aufstiegstaumel randaliert hatten, soll es an der Warnow nicht geben: „Wir machen einen Aufstieg mit Fans möglich. Aber die Regeln sind klar: Wenn beispielsweise nach dem Spiel der Platz gestürmt wird, brechen wir sofort alles ab“, so Madsen.

Von Andreas Meyer