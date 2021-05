Hansa Rostock: Der steinige Weg zurück in die 2. Liga

Rostock

In einer furiosen Anfangsphase an diesem schwülwarmen Sonntagnachmittag im Stadion An der Alten Försterei hatten Matthias Holst und Tino Semmer den FC Hansa in Führung geschossen und damit den kleinen Funken Hoffnung auf Rettung am Leben gehalten. Doch der FC Union Berlin, für den es in dem Spiel eigentlich um nichts mehr ging, schlug zurück und verpasste dem alten Oberliga-Rivalen den Knockout. Am Ende hieß es 5:4 für die Köpenicker, der vorletzte Spieltag der Zweitliga-Saison 2011/12 besiegelte Hansas direkten Wiederabstieg in die 3. Liga.

9 lange Jahre spielte Hansa in der 3. Liga

Anders als nach dem ersten Absturz in die Drittklassigkeit zwei Jahre zuvor sollte es dieses Mal lange dauern, bis der letzte Ost-Meister aus den Niederungen zurückkehrte: neun Jahre, in denen der ehemalige Bundesligist haarscharf an Insolvenz und Abstieg vorbeischrammte und durch Skandale und eine planlose Personalpolitik seinen guten Ruf verspielte.

Elf Trainer verschliss Hansa in dieser Zeit, erst mit der Verpflichtung von Pavel Dotchev im Frühjahr 2017 konnte die sportliche Talfahrt gestoppt werden, die beinahe in die Regionalliga geführt hätte. In der Saison 2014/15 mussten die Rostocker bis zum letzten Spieltag zittern und blieben nur dank der Schützenhilfe von Rot-Weiß Erfurt als Tabellen-17. drittklassig. Man sei einfach nur froh gewesen, „dass wir nicht in die Historie eingegangen sind als diejenigen, die aus der 3. Liga abgestiegen sind“, sagte Stürmer Halil Savran.

2015: Ein schwarzes Jahr für den FC Hansa Rostock

Es war die dritte Saison seit dem erneuten Absturz aus der 2. Bundesliga, in der die Rostocker weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Nach dem Fast-Abstieg im Frühjahr konnte es eigentlich nur besser werden, doch stattdessen ging 2015 als eines der schlimmsten Skandal-Jahre in die Hansa-Historie ein. Nach einer Schlammschlacht mit Aufsichtsratchef Harald Ahrens und staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen seine Person trat Vereinschef Michael Dahlmann zurück. Hansa Rostock präsentierte sich als Chaos-Klub. In den Führungsgremien gewann das nahezu permanente Stühlerücken noch einmal an Fahrt. Aufsichtsräte, Vorstände und sportlich Verantwortliche kamen und gingen.

Sportlich war der einstige Fußball-Leuchtturm des Ostens von ehemaligen DDR-Oberligaklubs wie Union Berlin, Dynamo Dresden oder Erzgebirge Aue längst überholt und abgehängt worden. Strukturell stellte sich der strauchelnde Verein neu auf und gliederte die Profi-Abteilung im April 2016 in eine eigene GmbH aus. Der nicht unumstrittene Prozess war im Jahr zuvor von Dahlmann mit auf den Weg gebracht worden. Hauptanteilseigner der neuen Tochtergesellschaft im Hansa-Konzern war der Verein, 45 Prozent gingen an den Potsdamer Unternehmer Rolf Elgeti.

Sportlich zeigte der Trend zart nach oben: Die Saison 2015/16 beendeten die Rostock unter Trainer Christian Brand auf Rang zehn – die beste Platzierung nach dem zweiten Zweitligaabstieg. Doch der frühere Hansa-Profi konnte die schlingernde Kogge nicht dauerhaft in ruhiges Fahrwasser steuern. Brand gliederte sich ein in die lange Reihe der schnell geheuerten und vorzeitig gefeuerten Übungsleiter. Von den elf Trainern seit dem Abstieg 2012 durften nur Marc Fascher und Kurzzeitcoach Dirk Lottner ihre Verträge erfüllen, alle anderen mussten vorzeitig gehen.

Die Saison 2016/17 brachte den 15. Tabellenplatz – ein weiterer Tiefpunkt

Auch Christian Brand. Am vorletzten Spieltag der Saison 2016/17 – Hansa war Tabellen-14. - wurde der Ex-Profi beurlaubt. Wenige Wochen zuvor war der Vertrag des Trainers bis 2019 verlängert worden.Keiner hatte es bis dahin so lange auf dem Schleudersitz ausgehalten wie der Quakenbrücker – nach exakt 523 Tagen war Schluss. Nach vier Niederlagen am Stück beendeten die Rostocker die Spielzeit auf dem 15. Platz.

Es war ein weiterer von vielen Tiefpunkten in der Drittliga-Historie der Mecklenburger, und doch markierte Brands Entlassung das Ende bleierner Jahre bei Hansa. Noch vor dem Saisonschluss unterschrieb Nachfolger Pavel Dotchev im Mai 2017 einen Zweijahresvertrag in Rostock. „Ich weiß, dass die Erwartungen sehr groß sind, aber das motiviert mich noch mehr, hier eine erfolgshungrige Mannschaft mit Siegermentalität zu formen, die jedes Spiel für sich entscheiden will. Dafür werde ich alles geben“, sagte der Bulgare beim Amtsantritt.

Dotchev brachte den Stimmungswechsel – und wurde geschasst

Sympathieträger Dotchev schaffte den Stimmungsumschwung und brachte die Rostocker in seiner ersten Saison als Sechste in Ziel. Mit Aue und Paderborn hatte der einstige HSV-Profi den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft, mit Rostock gelang ihm das nicht. In der Winterpause der Saison 2018/19 kam es zum großen Beben. Nach einer Kontroverse über die vorzeitige Verlängerung seines Trainervertrages, Unstimmigkeiten mit Sportchef Markus Thiele und sportlich enttäuschenden Ergebnissen folgte der Bruch. Vor dem Start in die Wintervorbereitung wurden Dotchev und Thiele überraschend geschasst.

Mit Jens Härtel zurück in die 2. Liga

Hansas sportliche Abteilung blieb nach 595 Tagen Dotchev und 385 Tagen Thiele nicht lange führungslos. Der neue Manager Martin Pieckenhagen holte Anfang Januar 2019 Jens Härtel an Bord, der wenige Wochen zuvor bei Zweitligist Magdeburg entlassen worden war. Der Sachse erwies sich als guter Griff. Nach zwei sechsten Plätzen meisterten Jens Härtel und Hansa Rostock den steinigen Weg zurück und sind vorerst am Ziel – zurück in der 2. Liga.

Von Sönke Fröbe