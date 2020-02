Acht Kameraden und eine Bürgerin sind am Montag in Schwerin mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe für ihre Leistungen ausgezeichnet worden. „Sie zeigen, dass Verantwortung, Hilfsbereitschaft und Bürgersinn in unserer Gesellschaft nach wie vor hohe Werte darstellen“, sagte der Innenminister bei der Verleihung.