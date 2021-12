Rostock

Starkes Signal des Sports: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie rücken die Spitzenklubs in Mecklenburg-Vorpommern noch enger zusammen und starten eine gemeinsame Kampagne, um für die Impfung gegen das Corona-Virus zu werben. „Mit unserem gemeinsamen Aufruf wollen wir die Strahlkraft des FC Hansa und des Sports in unserem Land nutzen, diejenigen zu erreichen, die bisher noch unentschlossen waren, sich impfen zu lassen“, sagt Robert Marien, der Chef des Fußball-Zweitligisten.

„Wir alle sind von der Corona-Pandemie betroffen. In diesen Zeiten müssen wir zusammen gegen einen unsichtbaren Gegner antreten. Als Teamsportler wissen wir, dass man nur gemeinsam erfolgreich sein kann“, erklärt Mitinitiator André Jürgens. Der Vorstandsvorsitzende des Basketball-Zweitligisten Rostock Seawolves appelliert, sich impfen zu lassen: „Jeder kann seinen Beitrag zur Bekämpfung des Virus leisten – um sich und andere zu schützen. Impfen ist für uns ein Game Changer! Teamgeist heißt: Gemeinsam geimpft!“

Die Seawolves gehören wie Hansa und sechs weitere Spitzenklubs – Empor Rostock, Rostock Griffins, Palmberg Schwerin, Stralsunder HV, SV Warnemünde und Mecklenburger Stiere – zu dem im Mai 2020 ins Leben gerufenen Bündnis Teamsport MV. Neben den Gründungsmitgliedern schlossen sich der Kampagne auch die Rostock Piranhas, der Rostocker HC, die Wildcats Stralsund und Grün-Weiß Schwerin an. Die Vereine appellieren an ihre Fans und empfehlen die schnellstmögliche Impfung gegen das Coronavirus. „Wir sind überzeugt, dass wir die Herausforderungen der Pandemie nur gemeinsam bewältigen können und hoffen, dass unsere Spielerinnen als Vorbilder Menschen bewegen können, sich Gedanken über die Impfung zu machen“, sagt Christian Hüneburg, Geschäftsführer von Volleyball-Rekordmeister Palmberg Schwerin.

„Auch wenn am Ende jeder für sich selber diese Entscheidung treffen muss, kann der Sport eventuell doch ein Anstoß sein und ohne erhobenen Finger dafür werben, dass die Impfung weitere Einschränkungen für das gesamte gesellschaftliche Leben verhindern und ein Weg zurück in die Normalität, die Sportarenen und Fußballstadien sein kann“, erklärt Hansa-Chef Marien. Beim Fußball-Zweitligisten geht man mit gutem Beispiel voran: Die Impf- und Boosterquote liegt in der Lizenzspieler-Abteilung bei einhundert Prozent.

Am vergangenen Montag, 13. Dezember, waren die beteiligten Vereine und deren Spieler und Spielerinnen „unter strenger Berücksichtigung der Corona-Auflagen“ in der Rostocker Stadthalle zusammengekommen, um Video- und Fotomaterial für die Kampagne zu erstellen. „Diese soll in Bild und Tonalität vor allem jene ansprechen, bei denen Impfskepsis und Ängste bisher überwogen. Als Sporttreibende glauben wir daran, dass es sich immer lohnt, alles für die gemeinsame Sache zu geben“, heißt es in einem schriftlichen Statement von Teamsport MV.

Die Aktion sei „allein aus der inneren Überzeugung und den Werten der Vereine“ entstanden. Das Teamsportbündnis habe sich bewusst dazu entschieden, die Kampagne alleine und nicht mit der Politik oder Sponsoren auf die Beine zu stellen. „Sie richtet sich an alle Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, aber besonders an unsere Fans. Ihnen wollen wir mitteilen: Mit einer Impfung schützt ihr euch. Eure Verwandten. Eure Freunde. Und ihr könnt zugleich einen Teil dazu beitragen, dass es hoffentlich schon bald wieder ein „Gemeinsam“ mit eurem Verein, euren Helden und Heldinnen auf Rasen, Eis und Parkett geben kann“, heißt es in dem schriftlichen Statement des Bündnisses.

Von Sönke Fröbe