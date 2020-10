Schwerin/Rostock

Die Sportvereinen im Land stehen vor einem entbehrungsreichen November: Während Profiklubs wie der FC Hansa, die Seawolves, der SSC Palmberg Schwerin und die Handball-Drittligisten den Spielbetrieb ohne Zuschauer fortsetzen dürfen, kommt der Amateursport im Land komplett zum Erliegen. Training und Spiele quer durch alle Sportarten und Ligen sind beginnend mit dem 2. November untersagt.

Der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern, Veranstalter aller Amateurligen auf Landesebene, will den Spielbetrieb am kommenden Wochenende noch fortsetzen und danach eine einmonatige Pause einlegen. „Das ist der aktuelle Stand. Wir werden am Donnerstag beraten, wie wir danach weitermachen“, erklärte Verbandssprecher Robert French am Mittwochabend.

Hansa spielt am Freitag im Pokal – Zulassung von Zuschauern unklar

Der FC Hansa wollte sich am Mittwoch noch nicht zu der neuen Lage äußern. Es werde zunächst einen internen Austausch geben, erst danach werde der Verein Stellung beziehen, teilte Klubsprecherin Marit Scholz auf Anfrage mit. Der Drittligist hatte seine – bislang vier – Heimspiele während einer zunächst bis zum Jahresende befristeten Testphase vor maximal 7500 Zuschauern austragen können. Das war zuletzt deutschlandweit die größte Kulisse bei einer (Sport-)Veranstaltung.

Das nächste Punktspiel des Drittliga-Zweiten findet auswärts statt – am kommenden Montagabend beim 1. FC Kaiserslautern. Zuvor geht es am Freitag im Ostseestadion gegen den Landesligisten Penkuner SV um das Weiterkommen im Landespokalwettbewerb. Geplant ist bisher, dass dieses Spiel vor Zuschauern stattfindet – ob es nun dabei bleibt, war am Mittwoch noch unklar. Die verschärften Corona-Regeln gelten erst ab dem 2. November. Hansas nächstes Drittliga-Heimspiel findet am 7. November gegen Aufsteiger Türkgücü München statt, dann erstmals in dieser Saison wieder ohne Zuschauer.

Seawolves-Chef enttäuscht: „Viel Geld in Hygienekonzept investiert“

André Jürgens reagierte auf die Entscheidung der Politik enttäuscht. „Wir haben sehr viel Energie und Geld in ein Hygienekonzept investiert. Das Konzept hat funktioniert. Es ist bitter, dass das jetzt nichts mehr wert sein soll“, sagte der Klubchef von Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves.

Jürgens geht davon aus, dass die Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann ihr Heimspiel gegen Nürnberg am Sonntag in der Rostocker Stadthalle noch vor Publikum austragen kann. „Wie es danach weitergeht, besprechen wir am Donnerstag mit den anderen Zweitligisten“, sagt er.

Der Seawolves-Chef hält zwei Szenarien für die 2. Liga für denkbar: Entweder, die Liga setzt den Spielbetrieb bis Ende November komplett aus. Oder die Saison wird mit Geisterspielen fortgesetzt. „Das würde weiteren wirtschaftlichen Schaden bedeuten. Bei jedem unserer drei geplanten Heimspiele im November wurden uns mit dem Ausschluss der Fans Einnahmen in sechsstelliger Höhe verloren gehen“, verdeutlicht er.

Handballer von Empor Rostock müssen ohne Zuschauer auskommen

Eine Verringerung der Zuschauer-Zulassung auf Null bringt vor allem professionelle Teamsport-Ligen im Basketball, Handball, Eishockey oder Volleyball in existenzielle Bedrängnis. „Sport ohne Zuschauer darf kein Dauerzustand werden“, sagte Tobias Woitendorf, Klubchef des Handball-Drittligisten HC Empor Rostock. Woitendorf geht davon aus, dass die 3. Liga dem Profisport zugeordnet wird. „Wir sind kein Amateursportverein, arbeiten unter professionellen Bedingungen mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb“, begründete der 44-Jährige.

Empor reist am Sonntag als Spitzenreiter zum Topduell nach Potsdam. Ob Fans in die Halle dürfen, ist aufgrund der steigenden Infektionszahlen fraglich. Fest steht, dass das Derby am 6. November bei den Mecklenburger Stieren ebenso vor leeren Rängen ausgetragen wird wie das Heimspiel am 8. November gegen Burgdorf II. Empor wird die Catering-Bestellung stornieren. Darüber hinaus ist die Geschäftsstelle ab Montag für den Publikumsverkehr geschlossen.

Stralsunder HV am Wochenende noch mit Publikum?

Der Stralsunder HV empfängt am Sonnabend den Northeimer HC. „Ich gehe davon aus, dass wir vor Zuschauern spielen können“, sagt Geschäftsführer Markus Dau. Maximal 400 Fans können die Partie in der Vogelsanghalle live erleben.

Die für den 8. (gegen den HC Burgenland) und 28. November ( DHfK Leipzig) geplanten Heimpartien werden ebenso wie die Auswärtsspiele vor leeren Rängen stattfinden. Das ist bitter für den Verein, „denn auch Heimspiele kosten Geld“, meint Dau. Für Hallenmiete, Schiedsrichter und Zeitnehmer muss der SHV zwischen 1500 und 2000 Euro pro Partie aufbringen.

Die Damen des Rostocker HC empfangen am Sonnabend Grün-Weiß Schwerin (17 Uhr, Fiete-Reder-Sporthalle). 400 Zuschauer dürfen das Derby sehen. Nach zwei Auswärtsspielen beim MTV Heide und beim TSV Wattenbek genießen die Dolphins erst am 28. November wieder Heimrecht.

Volleyball-Bundesligist und Tabellenführer SSC Palmberg Schwerin rechnet nicht mit einer Unterbrechung der Saison. Man gehe davon aus, dass die Saison im November ohne Zuschauer weitergehe. Das SSC-Team von Trainer Felix Koslowski ist am Sonntag bei den Ladies in Black Aachen gefordert. Im November stehen dem Rekordmeister vier Heimspiele bevor – nun allesamt ohne Zuschauer.

Am 11. November will die Politik die Lage neu beurteilen. Bis dahin bleibt den Sportvereinen nur das Prinzip Hoffnung.

Von Stefan Ehlers, Christian Lüsch und Sönke Fröbe