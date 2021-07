Rostock

Björn Rother, Spieler beim FC Hansa Rostock, hat in seiner Instagram-Story ein Foto von seiner Heimat Stolberg geteilt. Der Ort ist von dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen besonders betroffen. Der Fußballer schreibt dazu: „Sehr traurig, die eigene Heimat so zu sehen.. Bleibt stark und haltet zusammen“.

Dazu teilt er in seiner Story einen Spendenaufruf der Kupferstadt Stolberg und bittet so auch um Unterstützung für die Menschen vor Ort: „Bitte helft mit! Ihr helft damit tollen Menschen, die jetzt vor dem Nichts stehen“.

Bei dem Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind bislang 106 Todesopfer gemeldet worden. Viele Menschen werden weiterhin noch vermisst. Das Hochwasser hat ganze Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten und die Menschen mussten teilweise mit Helikoptern gerettet werden.

Von OZ