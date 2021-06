Rostock

Karsten Cornelius hat mitgefiebert und mitgejubelt: „Natürlich freuen auch wir alle uns über Hansas Aufstieg, auf die zweite Liga und die hochkarätigen Gegner bei uns im Wohnzimmer.“ Mit „Wohnzimmer“ meint der SPD-Politiker das Hansaviertel. Dort ist Cornelius der Vorsitzende des Ortsbeirates, dort steht das Ostseestadion.

Vor dem Auftakt der neuen Saison mit Gegnern wie Dresden, Schalke und St. Pauli machen sich Cornelius und „sein“ Viertel allerdings Sorgen – vor Krawallen, vor Müll, Wildpinklern. Hansa-Vorstandschef Robert Marien will auf die „Nachbarn“ zugehen und kündigt neue Ideen gegen alte Probleme an.

Worüber die Politik reden will

Nach dem Jubel über den Aufstieg richtet nun auch die Bürgerschaft den Blick nach vorne. Denn dass bei den Feierlichkeiten das Leichtathletikstadion schwer beschädigt wurde und Schaden von mehr als 20 000 Euro entstand, hallt in der Kommunalpolitik nach. Der Sportausschuss der Hansestadt will einen runden Tisch zur Sicherheit.

„Uns ist bewusst, dass es regelmäßig Treffen zwischen Verein, Stadt und Polizei gibt“, sagt Christian Albrecht, Vizeparteichef der Rostocker Linken. Und: „Im Stadion gibt es Sicherheitskonzepte, auch auf den Wegen dorthin.“ Die Vorfälle beim Aufstieg hätten aber gezeigt, dass es auch anderenorts im Viertel Probleme geben kann. „Darüber wollen wir reden.“ Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte für die städtischen Anlagen rund um das Ostseestadion bereits eine Videoüberwachung ins Gespräch gebracht. Albrecht lehnt die ab: „Es muss andere Lösungen geben.“

Diese Probleme sieht der Ortsbeirat

Schon in der kommenden Woche holt OB Madsen die Beteiligten im Rathaus zusammen. Karsten Cornelius will dann die „Hauptsorgen“ des Viertels ansprechen – dass bei Risikospielen regelmäßig ganze Straßen gesperrt und geräumt werden müssen. „Das ist ärgerlich“, so Cornelius. Parkplätze seien im Hansaviertel ohnehin knapp.

Und dann wären da noch die „Dauerbrenner“ – der Müll, den die Zuschauer hinterlassen, und das leidige Thema Wildpinkeln. „Einige Fans sind schon Stunden vor dem Spiel da und erleichtern sich in Büsche, an Bäumen. Am helllichten Tag, vor den Augen der Kinder. Das ist nicht schön.“

So beurteilt Clubchef Marien die Lage

Hansa-Vorstandschef Robert Marien will auf die Nachbarn zugehen: „Das ist unser gemeinsames Zuhause.“ Zu den Vorfällen im Leichtathletikstadion sagt er: „Es gab Schäden – ja. Für die kommen wir auf. Und was übrig bleibt, spenden wir unseren benachbarten Vereinen.“ Von Randale könne aber bei den Aufstiegsfeiern keine Rede sein: „Wer das behauptet, muss mal nach Bochum oder Dresden schauen.“ Dass Menschen feiern, Dreck hinterlassen und Dinge kaputt gehen – das sei beinahe jeden Abend auch im Stadthafen zu beobachten.

In den vergangenen Jahren habe sich die Lage bei Hansa und seinen Fans deutlich entspannt. Das letzte Mal sei es 2017 – im DFB-Pokal gegen den Hertha BSC – zu echten Problemen im Ostseestadion gekommen. „Wir sind auf einem richtigen Weg“, so Marien. Er sagt aber auch: „Es wird Rückschläge geben. Aber in der Fanszene will keiner mehr Situationen wie vor mittlerweile vier Jahren.“

Und was Hansa anders machen will

Mit dem Stadtsportbund hat Marien bereits gesprochen. Dessen Geschäftsführer Andreas Röhl ist optimistisch: „Hansa ist Teil der Sportfamilie. Und wir alle wollen unseren jeweiligen Sport in unserem Hansaviertel ausüben können.“

Marien wiederum bietet in vielen Punkten Hansas Hilfe an: Zusätzliche WC-Container soll es wieder im Hansaviertel geben – ein Baustein im Konzept gegen Wildpinkler. Mit der Stadt habe er bereits über neue, größere Mülleimer gesprochen. Aus Metall statt Plastik. Und im Stadion soll es künftig keine Einwegbecher mehr geben. So will Hansa den Müll im Umfeld reduzieren. „Wir fühlen uns verantwortlich für unser aller Wohnzimmer.“

Von Andreas Meyer