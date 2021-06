Hansa Rostock: Wie Anwohner des Hansaviertels auf die neue Saison blicken

Rostock

Direkt am Ostseestadion in Rostock wohnen: für die einen ein Traum, für die anderen eher ein Albtraum – jedenfalls zu Spieltagen. Wie es sich im Hansaviertel lebt und wie sich die Anwohner auf die kommende Saison in der zweiten Liga, in der brisante Spiele wie gegen Dynamo Dresden und den FC St. Pauli auf dem Programm stehen, vorbereiten, hat die OZ bei Anwohnern erfragt.

Jürgen Kölpin wohnt seit 24 Jahren im Hansaviertel direkt gegenüber dem Ostseestadion. Er ist selbst Fan und war schon einige Male bei Spielen im Stadion. „In all den Jahren gab es noch nie Probleme mit Fans und Krawallen“, berichtet der 80-Jährige. „Ab und zu ist es natürlich laut, aber dann schließe ich die Fenster und dann ist davon nichts mehr zu hören.“ Der Hansa-Fan wohnt gerne im Viertel und blickt mit Freude auf die neue Saison nach dem Aufstieg in die zweite Liga.

Jürgen Kolpin (80) lebt seit 24 Jahren im Hansaviertel gegenüber dem Ostseestadion. Quelle: Franziska Weiß

Auch Frederick Schörner ist langjähriger Hansa-Fan. Der gebürtige Rostocker wohnt in der Hans-Sachs-Allee. Also ganz nah dran am Ostseestadion. Er könne jede Durchsage hören und die Spiele von dort gut mitverfolgen, erzählt der 26-Jährige begeistert.

Noch lieber sitzt er aber selbst im Block und freut sich über die Corona-Lockerungen, die das wieder möglich machen. Auf die neue Saison von Hansa in der zweiten Liga blickt er mit großer Freude: „Es stehen spannende Spiele an gegen gute Mannschaften, wie zum Beispiel Schalke.“

Hansa-Fan Frederick Schörner (26) wohnt nahe am Stadion. Quelle: Judith Kahle

Ganz anders nimmt Frank Nowak die Stimmung zu Hansa-Spielen wahr. Er lebt seit 15 Jahren im Viertel. „Wenn keine Hansa-Spiele sind, ist das hier eine tolle Wohngegend.“ Doch zu Spieltagen sei es keine Freude, hier zu leben. „Es ist laut, vor und nach den Spielen wird rumgeballert, überall liegen Müll und Scherben, es wird in Gärten und an Wände uriniert. Die Fans parken an Spieltagen alles voll, so dass wir Anwohner hier keine Parkplätze mehr haben.“

Frank Nowak versteht nicht, warum das Ordnungsamt nicht härter durchgreift. Er blickt mit Sorge auf die neue Saison und befürchtet, dass sich die Situation weiter verschlimmert.

Frank Nowak lebt seit 15 Jahren im Hansaviertel. Quelle: Franziska Weiß

Die Studentin Hanna Camesasca wohnt erst seit einem Jahr im Viertel. Die 21-Jährige ist selbst kein Hansa-Fan und verbindet die Spiele der letzten Saison „mit viel Aufregung, einem verstärkten Polizeiaufgebot und Alkohol“. Auch sie blickt mit Sorgen auf die nächste Saison. Sie gehe davon aus, dass es dann noch lauter und chaotischer werde.

Hanna Camesasca (21) hat keine guten Erfahrungen mit den letzten Hansa-Spielen gemacht. Quelle: Judith Kahle

Die Lautstärke störe Dmitrii Lavrukhin nicht. „Ich höre hier gar nichts“, erzählt der Anwohner des Hansaviertels. Für ihn gibt es ein anderes Problem an den Spieltagen: „Das ganze Viertel ist dann so voll mit Fans, dass man keinen Parkplatz mehr findet. Man kommt kaum noch durch zum Aldi an der Ecke.“ Auch dass es keinen Fußgängerüberweg zwischen Stadioneingang und Bushaltestellen gibt, kann er nicht nachvollziehen.

Trotzdem freut sich der 35-Jährige auch auf die neue Saison: „Wenn Hansa spielt, ist es hier jedes Mal wie ein kleines Fest. Vor allem für die Jugend ist das schön.“

Dmitrii Lavrukhin freut sich auf die neue Hansa-Saison. Quelle: Judith Kahle

Von Judith Kahle und Franziska Weiß