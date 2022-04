Hansa Rostock gegen St. Pauli: Das sind die Gewinner der OZ-Ticketverlosung

Rostock

Am Samstagabend, 2. April, empfängt der FC Hansa Rostock um 20.30 Uhr den FC St. Pauli im Ostsee-Stadion. OZ-Leserinnen und Leser hatten die Chance auf zehn mal zwei Karten für das Nordderby in der 2. Bundesliga. Dafür musste man eine Quizfrage beantworten und bei der anschließenden Verlosung etwas Glück haben.

Die Frage lautete: Wer ist bislang der erfolgreichste Torschütze beim FC Hansa in der laufenden Zweitliga-Saison? Antwortmöglichkeiten waren a) Simon Rhein, b) John Verhoek oder c) Hanno Behrens. Wer auf b) John Verhoek getippt hat, hat richtig geantwortet. Der Mittelstürmer hat in der laufenden Saison bereits 15 Tore erzielt. Hanno Behrens belegt mit vier Toren den zweiten Platz und Simon Rhein, spielend im defensiven Mittelfeld, hat in dieser Saison ein Tor erzielt.

Wir gratulieren den Gewinnerinnen und Gewinnern C. Thürk, N. Kohls, F. Martens, M. Eßwein, G. Wiese, H. Brandt, M. Amelang, S. Tietze, T. Stielow und F. Kreusch. Sie erhalten jeweils zwei Freikarten für das Prestigeduell am Sonnabend.

Die OSTSEE-ZEITUNG wünscht allen Fußballfans viel Spaß beim Spiel!

Von OZ