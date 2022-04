Rostock

Rot leuchtende Raketen fliegen von der Südkurve in den Gästeblock und andersherum, Rauch zieht über das Fußballfeld und vor das Ostseestadion, Fans treten gegen ein Rolltor, das die verfeindeten Fans von Hansa Rostock und St. Pauli trennen soll. Es scheppert, es knallt, dutzende Polizisten positionieren sich.

Es sind erschreckende Bilder für jeden Fußballfan, der am Sonnabend einfach das Derby von Hansa Rostock gegen St. Pauli genießen wollte. Zur Halbzeitpause drohte die Stimmung bei dem Risikospiel zu kippen: Sowohl Heim- als auch Gästefans stürmten in den hinteren Stadionbereich. Es kam zu gegenseitigen Provokationen und die Anhänger beider Vereine versuchten, Abtrennungen zu überqueren und beschossen sich gegenseitig massiv mit Pyrotechnik. Ein Video auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zeigt, wie die Lage zu eskalieren drohte. „Den Abend gerade so überlebt“, heißt es in dem Kommentar des Postenden dazu.

Ein unmittelbares Aufeinandertreffen konnte aber verhindert werden, heißt es von der Polizei. Dasselbe Bild zeigte sich auch nach Abpfiff der Partie: Durch starke Polizeipräsenz und den Einsatz des Wasserwerfers konnten jedoch größere Ausschreitungen verhindert werden. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

„Dass es im gesamten Einsatzverlauf zu keinem direkten Aufeinandertreffen der rivalisierenden Fangruppierungen kam, ist Ergebnis des konsequenten Polizeieinsatzes“, resümierten die beiden Polizeiführer Achim Segebarth und Ralf Scheiner nach dem gemeinsamen Einsatz.

Von Ann-Christin Schneider