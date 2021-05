Rostock

Die Fans des FC Hansa Rostock sind elektrisiert. Nach Jahren in der Fußball-Drittklassigkeit kann ihre Mannschaft am Sonnabend um 13.30 Uhr im Heimspiel gegen den VfB Lübeck den Aufstieg in die 2. Liga perfekt machen. Klar, dass jeder echte Hansa-Fan dabei sein möchte.

Dazu kommt: Erstmals seit Wochen dürfen die Anhänger tatsächlich zurück ins Stadion. Doch die Tickets sind begrenzt, 7500 Zuschauer dürfen im Ostseestadion dabei sein. Laut Konzept des FC Hansa sollen die Karten zunächst den mehr als 4400 Inhabern der Soli-Dauerkarten angeboten werden. Die verbleibenden Tickets gehen zunächst in den Verkauf an Vereinsmitglieder. Das bedeutet, dass viele in die Röhre schauen werden.

Fans werden kreativ

Doch die Hansa-Fans versuchen alles, um doch noch eines der begehrten Tickets zu ergattern. Bei ebay-Kleinanzeigen beispielsweise gibt es etliche Suchanfragen für Karten. Und die Fans sind bereit, sich diese einiges kosten zu lassen. Verhandlungsbasis 200 Euro für zwei Eintrittskarten, schreibt dort ein Fan. Ein anderer ist sogar bereit, 500 Euro für zwei bis drei Karten auszugeben.

Und auch der Kreativität scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Ein weiterer Anhänger schreibt: „Bin auf der Suche nach zwei bis drei Tickets für das letzte Heimspiel von Hansa am Wochenende gegen Lübeck. Wer kein Geld dafür haben möchte, kann die Tickets auch gerne bei mir gegen einen Hotelgutschein auf Usedom eintauschen.“

Dürfen Fans ihre Karten im Internet weiterverkaufen?

Doch sowohl Käufer als auch Verkäufer sollten auf der Hut sein. „Vorsicht ist bei Ticketkäufen von anderen Personen auf jeden Fall geboten“, sagt Wiebke Cornelius von der Abteilung Recht der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern. Man müsse sich immer fragen, sind die Tickets echt, wo kommen die her, wer gibt sie weiter. „Unter Umständen können Karten auch gefälscht sein“, warnt Cornelius.

Sie verweist zudem auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Vereins für den Kartenverkauf. Und da heißt es eindeutig: „Dem Ticketinhaber ist es ... insbesondere untersagt, Tickets bei Internetauktionen zum Verkauf anzubieten und zu verkaufen, Tickets ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung durch den Veranstalter gewerblich und/oder kommerziell zu veräußern.“

Wer das dennoch macht, kann bestraft werden. Die AGB dazu: „Für jeden Verstoß gegen das vorgenannte Verbot ... verpflichtet sich der Ticketinhaber, dem Veranstalter eine Vertragsstrafe zu zahlen.“ Im Rahmen einer privaten Weitergabe ist es zudem nicht gestattet, die Tickets zu einem höheren Preis als dem angegebenen zu verkaufen. Der Veranstalter behalte sich das Recht vor, Personen, die gegen das Verbot gemäß verstoßen, in Zukunft vom Ticketerwerb auszuschließen oder auch ein Zutrittsverbot zu verhängen.

Risiko für Käufer und Verkäufer

Es bestehe also für beide Parteien ein Risiko, sagt Wiebke Cornelius. „Der Verkäufer hat im schlimmsten Fall eine Vertragsstrafe zu zahlen und kann nie wieder zu einem Spiel des FC Hansa. Und der Käufer hat viel Geld verloren, wurde nicht ins Stadion gelassen und kommt auch nie mehr ins Stadion.“

Für alle, die eine der begehrten Karten ergattert haben, gilt in jedem Fall: Ins Stadion dürfen nur Menschen, die ihren Erstwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben. Eine weitere Bedingung ist: Jeder Stadionbesucher muss einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Von Marco Schwarz