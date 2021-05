Hansa Rostock gegen VfB Lübeck im Ostseestadion: Das müssen Fans jetzt wissen

Rostock

7500 Zuschauer dürfen am Sonnabend im Ostseestadion dabei sein, wenn der FC Hansa Rostock den Zweitligaaufstieg gegen den VfB Lübeck klar machen will. Für Fans ohne Dauerkarten und Anhänger ohne Hansa-Mitgliedsausweis wird es allerdings schwer, eines der begehrten Tickets zu ergattern.

Der Ansturm auf die Karten ist gewaltig. „Sämtliche Telefone bei allen Mitarbeitern, bei den Ehepartnern der Mitarbeiter und deren Freunden stehen seit Tagen nicht mehr still“, sagt Klubchef Robert Marien. Doch man sei „rigoros“ und arbeite die Ticketvergabe nach einem genau festgelegten Prozedere ab.

Wie werden die Tickets verteilt?

Jeder Dauerkartenbesitzer hat die Möglichkeit, beim Spiel dabei zu sein. Voraussetzung: Er oder sie wohnt in Mecklenburg-Vorpommern.

Die verbleibenden Tickets – rund 3300 – gehen zunächst in den Verkauf an Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied kann maximal zwei Eintrittskarten erwerben.

„Sollten bis Freitag um null Uhr noch Karten zu haben sein, gehen sie in den freien Verkauf“, erklärt der Hansa-Chef. Jeder registrierte Nutzer könne dann – ausschließlich im Onlineshop – maximal zwei Tickets erwerben. Die Dauerkartenbesitzer müssen kein weiteres Ticket kaufen. Ihre Dauerkarte reicht aus, um eingelassen zu werden.

Dürfen Dauerkartenbesitzer ins Stadion, die nicht in Mecklenburg-Vorpommern leben?

Nein, Tagestourismus aus anderen Bundesländern ist weiterhin nicht erlaubt. Die rund 700 Inhaber von Saisontickets, die außerhalb von MV leben, haben die Möglichkeit, die Karten an Menschen mit Wohnsitz im Nordosten zu übertragen. Dabei ist jedoch einiges zu beachten. „Ich kann verstehen, dass die Dauerkartenbesitzer außerhalb unseres Bundeslandes tieftraurig sind“, sagt Marien.

Müssen sich alle Zuschauer testen lassen?

Ja, alle Stadionbesucher müssen einen schriftlichen Nachweis über ein negatives Testergebnis vorlegen, wobei der Test nicht älter als 24 Stunden sein darf. Maßgeblich dafür ist die Öffnung der Stadiontore (11.30 Uhr), nicht der Anstoß (13.30 Uhr). Die Testpflicht gilt auch für geimpfte und genesene Personen.

Welche Tests sind erlaubt?

PCR-Tests, Schnelltests aus Bürgertestzentren und Arbeitgeberbescheinigungen über einen negativen Schnelltest werden akzeptiert. Selbsttests gelten nicht.

Gibt es ein Testzentrum am Ostseestadion?

Ja, Hansa richtet am Freitag und Sonnabend mehrere Testzentren in Rostock ein, unter anderem vor dem Stadion. Um eine Überlastung zu vermeiden, appelliert Marien: „Ich kann jedem nur dringend raten, sich rechtzeitig, also Freitag ab 12 Uhr, testen zu lassen.“ Und dabei vor allem auch die oben genannten Möglichkeiten zu nutzen. Hansas Testzentren schließen am Sonnabend um 11.30 Uhr.

Wie läuft der Einlass ins Stadion?

Die Zuschauer werden in verschiedenen Zeitfenstern in die einzelnen Blöcke gelassen. Dazu informiert der Verein die Kartenbesitzer gesondert per E-Mail. Im Stadion werden nur die Sitzplatztribünen genutzt, Stehplatzbereiche bleiben geschlossen.

Welche Hygieneregeln gelten?

Im Stadion gilt Maskenpflicht (medizinische Masken und FFP2-Masken – keine Stoffmasken) während der gesamten Veranstaltung, die Abstandsregeln sind zu beachten. „Jeder muss Verantwortung tragen – gegenüber sich selbst und gegenüber dem, der neben ihm sitzt und auch dem Verein gegenüber“, appelliert Hansas Vorstandschef an die Vernunft der Besucher – auch die, die kein Ticket erhalten haben und das Saisonfinale im Umfeld des Stadions mitverfolgen: „Ich hoffe, dass auch sie sich angemessen verhalten.“

Wie ist es mit der Verpflegung? Ist Alkohol erlaubt?

Das Catering im Stadion ist geöffnet, es herrscht aber Alkoholverbot. „Dass der eine oder andere vielleicht in alkoholisiertem Zustand ins Stadion kommt, lässt sich vielleicht nicht vermeiden.“

Wird nach dem Spiel gefeiert, wenn Hansa aufsteigt?

Ja, das ist zumindest vorgesehen. „Wir wollen eine halbe oder dreiviertel Stunde gemeinsam mit den Fans feiern“, sagt der Klubchef. Sollte es allerdings einen Platzsturm geben, werde die Veranstaltung abgebrochen, macht Marien klar: „Dann wird die Mannschaft in die Kabine gehen und auch nicht mehr rauskommen.“

Von Sönke Fröbe