Rostock

Zum ersten Mal seit 2012 könnte der Fußballverein wieder in die Zweite Bundesliga aufsteigen. Bei dem Spiel gegen den VfB Lübeck werden dann sogar rund 7500 Fans im Ostseestadion dabei sein.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat in den vergangenen Tagen 3 x 2 Tickets für das „Aufstiegsspiel“ von FC Hansa Rostock am Samstag an Menschen aus MV verlost. Wer nun nicht mehr um die Tickets kämpfen muss, sind drei glückliche Gewinner unseres Gewinnspiels: Linda Willig, Diana Bollow und Holger Riedel.

Denn die Tickets sind heiß begehrt, die Nachfrage deutlich größer als das Angebot. Das zeigt sich auch bei Portalen wie eBay-Kleinanzeigen, wo zum Teil 500 Euro für zwei Tickets geboten werden.

Das sind die Gewinner der Hansa-Tickets

Die Gewinnerin der letzten zwei Karten von Donnerstag ist nun ebenfalls ausgelost worden. Wir wollten wissen, in welchem Jahr der FC Hansa Rostock zuletzt in der Zweiten Bundesliga gespielt hatte. Die richtige Antwort, für die 90 Prozent aller Teilnehmer gestimmt haben, lautet: 2021.

Gewonnen hat dabei Linda Willig aus Greifswald. Sie wurde aus den 247 registrierten Teilnehmern gezogen und erhält am Freitag von uns zwei Online-Tickets für das Spiel.

Auch die anderen beiden Gewinner der insgesamt sechs Karten wurden bereits ausgelost. Am Mittwoch in unserer Umfrage wollten wir wissen, in welchem Jahr der FC Hansa Rostock gegründet wurde. Die richtige Antwort, für die alle Teilnehmer gestimmt haben, lautet: 1965.

Gewonnen hat Diana Bollow aus Dassow. Sie wurde unter den 304 registrierten Teilnehmern ausgelost. Auch sie erhält Freitag von uns zwei Online-Tickets für das Spiel.

Bereits am Dienstag haben wir gefragt, wo Hansa Rostock seine Heimspiele austrägt. Die richtige Antwort, für die nahezu alle Teilnehmer gestimmt haben, lautet natürlich: Ostseestadion.

Gewonnen hat Holger Riedel aus Rostock. Er wurde unter den 418 registrierten Teilnehmern ausgelost und auch er darf sich am morgigen Freitag über zwei Online-Tickets in seinem E-Mail-Postfach freuen. Herzlichen Glückwunsch!

Bitte beachten Sie, dass vor Ort eine Testpflicht gilt. Im Falle eines Gewinns sollten Sie daher sicherstellen, dass sie sich maximal 24 Stunden vorher negativ auf Corona testen lassen.

Von OZ